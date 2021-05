Lunedì 10 maggio 2021 - 10:02

Coni, Chimenti: Malagò stravincerà, decisioni mirate per la base

La candidatura di sostegno al numero uno del Coni

Roma, 10 mag. (askanews) – “La mia è una candidatura di sostegno a Giovanni Malagò. Una legge del 2018 mi impedisce di candidarmi per la Giunta dove sono stato presente per molti anni. Pertanto questa mia candidatura ha il significato di poter avere accesso alla iscrizione che precederà l’assemblea elettiva. In quell’occasione vorrò sostenere Malagò e dire quello che ha dato ed è stato per il Coni per tanti anni e spero continui ad esserlo negli anni a venire”. Così il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, intervenendo a Radio uno Sport. A Malagò da un suggerimento: “Lui è un generoso e questa generosità la deve dimostrare anche nei confronti delle alternative. Entro certi limiti ma di questp ne è sicuramente convinto”. Se la Bellutti ha invocato un riequilibrio al femminile dei ruoli chiave, Di Rocco è stato ancor più duro parlando di società abbandonate al proprio destino e gestione personalistica. “L’apertura alle donne è indispensabile – continua – Chissà che al mio posto alla guida della Federgolf non possa arrivare una donna. Su Di Rocco non sono d’accordo. Le società non sono allo sbando. Il covid ha determinato degli squilibri drammatici per il nostro e tutti i paesi del mondo. Ci riprenderemo e vedremo che anche le società saranno soddisfatte. Malagò stravincerà perché lo merita”. L’elemento di discontinuità? “Si può intraprendere anche una strada affrontando delle riforme ad esempio nei sistemi elettivi. Il problema più importante da risolvere? Malagò è un uomo di relazioni, probabilmente bisogna curare la base con decisioni più mirate che è in grado di prendere”. Infine la Ryder golf del 2023: “Sarà un evento fantastico”.