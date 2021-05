Domenica 2 maggio 2021 - 15:27

La Lazio prosegue la rincorsa Champions: 4-3 al Genoa

Gol e spettacolo all'Olimpico, Immobile come Piola

Roma, 2 mag. (askanews) – La Lazio prosegue la sua rincorsa a un posto in Champions trovando l’undicesima vittoria casalinga consecutiva: 4-3 al Genoa. Spettacolo di reti all’Olimpico, con Correa e Immobile in gol nel primo tempo. La ripresa si apre con l’autogol di Marusic e il tris di Luis Alberto nel giro di 2′, poi Correa cala il poker. A 10′ dalla fine il Genoa accorcia con due gol (Scamacca e Shomurodov) in un minuto. Immobile raggiunge Silvio Piola in cima alla classifica dei migliori marcatori nella storia del club Trentaquattresima giornata: Verona-Spezia 1-1, Crotone-Inter 0-2, Milan-Benevento 2-0; Lazio-Genoa 4-3, ore 15 Bologna-Fiorentina, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta, ore 18 Udinese-Juventus, ore 20.45 Sampdoria-Roma, 3/5 ore 20.45 Torino-Parma Classifica: Inter 82, Milan 69, Atalanta 68, Napoli, Juventus 66, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria, Verona 42, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 34, Torino, Cagliari, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18, Trentacinquesima giornata: 8/5 ore 15 Spezia-Napoli, Udinese-Bologna, ore 18 Inter-Sampdoria, ore 20.45 Fiorentina-Lazio, 9/5 ore 12.30 Genoa-Sassuolo, ore 15 Benevento-Cagliari, Verona-Torino, Parma-Atalanta, ore 18 Roma-Crotone, ore 20.45 Juventus-Milan Adx/Int9