Martedì 27 aprile 2021 - 16:52

Vela, prima stagione di foiling al 100% per Alinghi

Due eventi della nuova classe TF35 in programma a Scarlino a settembre

Roma, 27 apr. (askanews) – Il team velico Alinghi regaterà in modalità “foiling” con il suo consueto schema “team ad alte prestazioni + regata + multiscafo + monotipo”, sui due circuiti scelti per la stagione 2021. Questo accade già dal 2015 con i GC32 e ora che la classe Decision 35 è stata sostituita dal T Foiler 35, gli scafi delle barche del team non dovranno più toccare l’acqua.

Il TF35 scende in pista La recente evoluzione delle norme sanitarie dovrebbe finalmente consentire ai sette TF35 iscritti al primo campionato di questa nuova classe di imbarcazioni foiling di dare inizio alle regate. Giovedì 29 aprile sarà teatro di una grande prova generale con tutte gli equipaggi riuniti per un allenamento ufficiale. Quindi da venerdì 30 a domenica 2 maggio, in occasione del primo evento ufficiale, nelle acque di Nyon, sul lago di Ginevra potranno essere disputate fino a sei regate ogni giorno. Sempre per quest’anno sono in programma altri quattro Gran Premi: le due classiche del Lago Lemano a giugno e due eventi a settembre a Scarlino in Italia.

Questo primo fine settimana non saranno consentiti assembramenti di più di 15 persone, ma sarà comunque possibile ammirare da riva le evoluzioni dei TF35. Per gli spettatori in barca attenzione: i TF35 cambiano spesso rotta per mantenere il volo quando la direzione del vento è irregolare.

Dopo un lungo periodo trascorso ad allenarsi e ad approfondire la conoscenza del TF35, Alinghi è finalmente passato in modalità regata con un focus sulla preparazione delle fasi di partenza e dei passaggi in boa.

Nils Frei, regolatore delle vele: Il team è pronto a regatare? “Per essere onesti, non lo sappiamo ancora al 100% perché non abbiamo mai avuto una pausa delle regate di un anno negli ultimi 30!! Ma abbiamo messo in fila giorni o meglio settimane intere di allenamento e non credo che abbiamo dimenticato proprio tutto. A causa della mancanza di pressione tipica delle situazioni in regata, forse saremo un po’ arrugginiti in quelle fasi più difficili da simulare in allenamento, come le partenze nelle regate di flotta o nelle fasi di contatto e nella comunicazione a bordo relativamente ai nostri avversari. Ma penso che gli automatismi torneranno presto”.

Nicolas Charbonnier, tattico: “Puntiamo alla vetta della classifica di questo nuovo circuito, anche se il TF35 è senz’altro una barca da domare. Sappiamo inoltre che affronteremo sicuramente team nuovi e molto competitivi. Uno dei nostri punti di forza sarà la continuità del nostro team, rafforzato dall’arrivo di un giovane velista svizzero, Florian Trüb, che prende molto sul serio il suo ruolo di riserva e aiuta Yves con l’elettronica e l’analisi delle prestazioni. Ovviamente cercheremo anche di vincere il nostro 8° Bol d’Or, se le condizioni sanitarie lo consentiranno.”

Un GC32 Racing Tour 2021 rinnovato Nel 2021, Alinghi ha fissato anche l’obiettivo di difendere i suoi titoli ottenuti nel 2019 con le vittorie al campionato annuale GC32 e al campionato del Mondo di classe. La situazione sanitaria di inizio anno ha costretto gli organizzatori del GC32 Racing Tour a posticipare l’inizio degli eventi fino alla fine di giugno in Portogallo. Il circuito si concluderà così all’inizio di novembre in Spagna.

Il campionato del Mondo dovrebbe svolgersi a metà settembre nel sud della Sardegna. Dopo un’intera stagione sportiva non disputata nel 2020, il team è felice di ritrovare l’adrenalina delle regate, nel più rigoroso rispetto delle misure sanitarie.