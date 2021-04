Venerdì 23 aprile 2021 - 00:50

Napoli-Lazio 5-2: un pokerissimo per andare in Champions

Insigne (doppietta), poi Politano, Mertens e Osimhen: Lazio a -6

Milano, 23 apr. (askanews) – Nel posticipo della 32a giornata di Serie A, il Napoli batte 5-2 la Lazio e rimane in piena lotta per un posto in Champions. I padroni di casa sbloccano il match al 7′ grazie a un rigore di Insigne. Politano raddoppia al 12′, mentre la reazione dei capitolini si ferma al palo di Correa (19′). Al 53′ Insigne fa doppietta, poker di Mertens al 65′. I capitolini si svegliano tardi e trovano il gol Immobile (70′) e Milinkovic-Savic (74′). Pokerissimo di Osimhen all’80’.

Trentaduesima giornata: Verona-Fiorentina 1-2, Milan-Sassuolo 1-2, Bologna-Torino 1-1, Crotone-Sampdoria 0-1, Genoa-Benevento 2-2, Juventus-Parma 3-1, Spezia-Inter 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Roma-Atalanta 1-1, Napoli-Lazio 5-2 Classifica: Inter 76, Milan 66, Juventus, Atalanta 65, Napoli 63, Lazio 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina, Genoa, Spezia 33, Torino, Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15 Trentatreesima giornata 24/4, ore 15 Genoa-Spezia, ore 18 Parma-Crotone, ore 20.45 Sassuolo-Sampdoria; 25/4 ore 12.30 Benevento-Udinese, ore 15 Fiorentina-Juventus, Inter-Verona, ore 18 Cagliari-Roma, ore 20.45 Atalanta-Bologna, 26/4 ore 18.30 Torino-Napoli, ore 20.45 Lazio-Milan Alp