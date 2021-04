Mercoledì 21 aprile 2021 - 15:31

La Juve si arrende: il progetto della Superlega non più percorribile

La società è comunque convinta della fondatezza dell'idea

Roma, 21 apr. (askanews) – “Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito”. Così la Juventus abbandona il progetto Superlega. “Juventus rimane impegnata nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l’intero movimento calcistico” conclude la nota.

In precedenza anche Inter e Milan avevano fatto marcia indietro. “FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Superlega”. Così l’Inter aveva annunciato di essersi sfilata dal progetto Superlega in maniera ufficiale. “Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai. L’Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo”. Anche il Milan ha chiuso al progetto della Superlega. Nessun comunicato ufficiale ma questo progetto di fatto si è chiuso e il Milan continuerà quindi a concentrarsi sul campionato e a lavorare per fare crescere il Club.

Adx/Int9