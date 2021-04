Lunedì 19 aprile 2021 - 19:08

Anche i tifosi bocciano la Super Lega: “E’ solo business”

Proposta non piace ai fan italiani, ma anche spagnoli e francesi

Roma, 19 apr. (askanews) – Tifosi contrari alla nascita della Super League, composta da 12 club europei di calcio che hanno dato vita a una nuova competizione calcistica infrasettimanale governata dai Club Fondatori. “Non giova al calcio”, dicono, “è solo una questione economica”. Dai tifosi dell’Inter a quelli della Roma, fino ai supporter del Real Madrid e del Barca.

Dalla voce dei tifosi, un coro di no alla nascita della SuperLega che ha spaccato anche il mondo della politica e dei giocatori stessi.

“Il calcio piano piano va morendo – dice Ivano, tifoso romanista – stanno cercando di distruggerlo. È una grande delusione.

Speriamo non si concluda questa cosa. È una discriminazione verso altre squadre: se lo merita il Napoli, Bergamo. Dietro c’è sempre una questione di soldi, di lobby, è un business”.

Gli fa eco Elena: “Mi sembra una cavolata. Già ci sono le Leghe di tutti i Paesi. Mi sembra assurdo che tutte le squadre più forti facciano parte di un’unica Lega. Secondo me verranno punite per questa cosa”.

Francesco è interista, storico abbonato del club nero-azzurro: “Io sono un tifoso interista, abbonato da quando ero piccolo.

Legato a un calcio old style. Sulla novità Superlega sono contrario, perché vengono meno i principi dello sport, il primo del quale il principio della meritocrazia”.

Netto no arriva anche dai tifosi di Parigi: “La Super Lega – dice Zakaria – uccide il principio del calcio, vale a dire che non avremo più sorprese come Ajax e Atalanta. Si basa tutto sulla ricchezza del club. Il campionato sarà inutile perché fondamentalmente la prima e la seconda del campionato avevano il diritto di andare in Champions League. E questo ucciderà il principio della Lega, non ci saranno più partite emozionanti”.

“La prima reazione è negativa – commenta Pierre – perché privilegia davvero una logica puramente economica. E questo non rispetta né la storia della coppa europea, né i tifosi e i club, e penso che sia un vero peccato”.

Dalla Germania, Sebastian, tifoso del Bayern si dice soddisfatto che la sua squadra non sia ancora entrata nella Super League.

“Bene che Bayern, così come il Borussia Dortmund, dicano no, siamo contrari, vogliamo continuare a giocare in Bundesliga”.

Coro di no anche dai tifosi spagnoli: “Non credo che la Super League gioverà al calcio europeo – afferma Pablo -. Le piccole squadre saranno escluse e non ci sarà lo stesso livello di competizione. Le piccole squadre non vorranno continuare a competere al più alto livello come fanno i grandi club quindi, come tifoso, preferirei che le cose rimanessero come sono. Non sono un fan della Super League”.

Serena Sartini