Sinner nella storia: piega Bautista in tre set, Ã¨ in finale a Miami

Venerdì 2 aprile 2021 - 21:53

Sinner nella storia: piega Bautista in tre set, è in finale a Miami

Domenica la finale con il vincente tra Rublev e Hurkacz

Roma, 2 apr. (askanews) – Jannik Sinner nella storia del tennis italiano. Il 19enne altoatesino ha conquistato a Miami la sua prima finale in un Masters 1000, montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida.

L’azzurro, numero 31 del mondo e 21 del seeding, ha battuto in tre set (5-7, 6-4, 6-4) lo spagnolo Roberto Bautista, numero 12 Atp e numero sette del seeding. Sinner affronterà domenica in finale il vincente tra il russo Rublev, numero 8 Atp e 4 del seeding, e il polacco Hubert Hurkacz.