Oscar, Italia in concorso con la canzone “Applause”

Domenica 12 marzo 2023 - 16:30

In gara per la Migliore canzone originale

Roma, 12 mar. (askanews) – L’Italia è in concorso questa sera agli Oscar con “Applause”, canzone scritta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson, appartenente al film Tell It Like a Woman, prodotto dall’italiana Iervolino & Lady Bacardi Entertainment in collaborazione con We Do It Together di Chiara Tilesi. “Applause” è candidata nella sezione “Miglior Canzone Originale”.“Tell It Like a Woman” è un film composto da sette episodi che racconta il coraggio e la forza delle donne di tutto il mondo. Tra le registe figurano l’italiana Maria Sole Tognazzi, e tra le attrici, oltre a star internazionali come Eva Longoria e Cara Delevingne, anche l’italiana Margherita Buy.