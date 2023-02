Continua incessante l’omaggio a Maurizio Costanzo. Domani i funerali

Domenica 26 febbraio 2023 - 16:18

Polemica sui social per i selfie davanti alla bara di alcune persone

Roma, 26 feb. (askanews) – Tanta gente comune, ma anche tanti vip. Continua anche oggi, incessante, l’omaggio di Roma, e del mondo dello spettacolo, alla camera ardente di Maruzio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Tra i primi ad arrivare domenica mattina, Nicola Zingaretti, oggi deputato Pd e ex governatore della Regione Lazio. “C’è sempre stato da parte sua l’impegno civile per Roma, la sua curiosità e non smetterò mai di ringraziarlo per i suoi consigli. Per tutti noi è come se fosse parte del nostro appartamento. Costanzo c’è da sempre. Nella mia vicenda politica lui è sempre stato, distante, autonomo come doveva essere – ha aggiunto – ma al tempo stesso presente per dare un consiglio. Sono convinto lo facesse per il suo amore per Roma, una città a cui ha dato tanto da uomo curioso e creativo”. Oggi alla Promoteca del Campidoglio è stata la volta di Zingaretti, Max Tortora, Francesco Venditti e Veronica Pivetti. “La prima cosa che mi viene in mente con lui sono le belle chiacchierate. Io sono stata spesso sua ospite in radio e in tv, mi sembrava doveroso essere qua – ha detto Pivetti – Era un fan de La Prof, mi diceva sempre che gli piaceva quella fiction e mi chiedeva perché non la rifacessi, io scherzando rispondevo di non dirlo a me ma alla Rai… Era un gioco fra di noi. Ho un ricordo molto bello di Maurizio”. I funerali saranno celebrati domani, a partire dalle 15.00 presso la chiesa degli artisti in piazza del Popolo. A Maurizio Costanzo è arrivato anche un omaggio sportivo. “Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa con i baffi”, ha detto Sofia Goggia dopo la vittoriosa discesa libera di Crans Montana.Sui social scoppia anche la polemica contro chi, almeno due persone, un ragazzo e una ragazza, hanno chiesto un selfie davanti alla bara di Costanzo a Maria De Filippi. Dignitosa e composta Maria De Filippi non si è sottratta, ma evidente il dolore trattenuto sul suo viso. E tutti sui social l’hanno difesa, attaccando chi ha avuto anche solo il pensiero “osceno” di chiedere un selfie davanti ad un lutto.Domani si terranno i funerali solenni di Maurizio Costanzo, disposti dal ministro della Cultura. Si svolgeranno alle ore 15, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Con i funerali solenni il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha voluto rendere omaggio al “grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana”. La formula delle esequie solenni è prevista in caso di eventi luttuosi che colpiscano in modo particolare la coscienza comune.Adx/Int14