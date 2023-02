Sanremo, l’appello a Premier: “Giorgia vieni con noi in Ucraina!”

Sabato 11 febbraio 2023 - 17:08

Invito dal Festival della Musica Cristiana a Sanremo

Sanremo, 11 feb. (askanews) – “Da cristiani ci uniamo, con convinzione, ai Papaboys nel ribadire un ‘NO’ deciso al messaggio di Fedez ed Articolo 31 a Giorgia Meloni, tuttavia non vogliamo creare alcuna polemica su un tema così complesso e delicato” ha dichiarato, con vigore, Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023. Gli Articolo 31 e Fedez hanno lanciato ieri un appello, davvero sconcertante, a Giorgia Meloni dal Palco del Teatro Ariston, nel corso del Festival di Sanremo: “Giorgia, legalizzala!” hanno urlato a gran voce, riferendosi alla cannabis. Fabrizio Venturi dal Palco del Festival della Canzone Cristiana, che si svolge in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana, rivolge il seguente appello alla Presidente del Consiglio: “Giorgia vieni con noi in Ucraina a rappresentare il Governo italiano!” È assurdo porre sul tappeto il tema della legalizzazione della droga nel corso di un Festival il cui pubblico comprende tutte le fasce di età ed, in modo rilevante, le fasce giovanili. Il mondo è afflitto da gravissime problematiche derivanti dalla pandemia, ancora non completamente debellata, e dalla guerra in Ucraina, che ha creato devastazione, morte e povertà in in continua espansione. Io e Biagio Maimone, insieme alla Fondazione Hope Ukraine e all’Associazione Galleria San Babila, stiamo organizzando una missione musicale cristiana in Ucraina per il 6 maggio prossimo, a Leopoli, finalizzata alla Pace e alla rinascita dell’armonia per il trionfo della Vita sulla morte, denominata Hope Cristian Music Festival Leopoli 2023. Per tale motivo rivolgiamo il nostro appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Governo italiano e a tutta la classe politica, affinché voglia farsi promotrice, insieme a noi, della Pace e della Vita” ha ribadito Venturi, il quale ha aggiunto: “I Papaboys sono oggi, con noi, nell’ Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo per partecipare alla seconda edizione del Festival di Musica Cristiana e per assegnare il Premio Papaboys Cristian Music Festival 2023 ad uno degli artisti in gara. Buona musica a tutti!”.