Del Brocco (Rai Cinema) si congratula con la regista Laura Samani

Lunedì 12 dicembre 2022 - 15:46

Il suo "Piccolo Corpo" Miglior rivelazione a European Film Awards

Roma, 12 dic. (askanews) – “Le nostre congratulazioni a Laura Samani, per il premio Miglior rivelazione europea alla 35esima edizione degli European Film Awards”: così Paolo del Brocco, ad di Rai Cinema, in una nota, dopo che “Piccolo Corpo” della regista Laura Samani ha ricevuto il premio “European Discovery – Prix Fipresci” il 10 dicembre a Reykjavik.“Un’esordiente dalla voce originale, che con la sua storia radicata nei territori e nei dialetti veneto e friulano, riesce a superare ogni confine e a dare al suo cinema un forte respiro internazionale, prima con l’attenzione ricevuta alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes, poi con il David di Donatello per la Migliore opera prima, ora con questo importantissimo riconoscimento della giuria degli EFA”, ha sottolineato Del Brocco.“Una storia ambientata in un tempo sospeso legato al passato e alla tradizione, ma affollato di rimandi e allusioni all’oggi, in cui il suo sguardo femminile trova la piena espressione nel racconto dell’esperienza generatrice e trasformatrice di cui sono capaci le donne”, ha agigunto.“Siamo felici di aver contribuito a individuare e sostenere il suo talento, insieme alla Nefertiti Film di Nadia Trevisan e Alberto Fasulo, con i quali festeggiamo la nascita e l’affermazione di una giovane e promettente autrice”, ha concluso Del Brocco.