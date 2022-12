Premio Gran Galà Cinema 2022, tra i premiati Richard Orlinski

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 12:24

Il 12 dicembre la prima edizione dei Magnifica Awards

Roma, 7 dic. (askanews) – La prima edizione del Premio Gran Galà del Cinema 2022 si terrà il 12 dicembre al St Regis di Roma. Tra gli ospiti illustri premiati nell’ambito della prima edizione dei Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022, anche l’artista contemporaneo francese Richard Orlinski.L’obiettivo dei Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022 – condotti da Claudio Guerrini e Tiziana Zampieri, che è anche ideatrice e produttrice della kermesse – è quello di premiare le eccellenze del Cinema, nel corso di una cerimonia che si terrà il prossimo 12 dicembre al St Regis di Roma.L’organizzazione dei Magnifica Awards “Roma come Hollywood” ha deciso di conferire un premio speciale allo scultore francese Richard Orlinski per le sue sorprendenti e colorate opere che hanno incontrato un successo a livello mondiale. Da diversi anni, Orlinski – che è anche un apprezzato produttore musicale – ha creato un suo personale universo abitato da coccodrilli, pantere, lupi, orsi e kong, che fanno parte del suo concetto chiamato “Born Wild”.“La nostra kermesse, oltre a premiare grandi nomi del mondo del cinema – come Ornella Muti e Rocco Papaleo – ha anche l’obiettivo di omaggiare le eccellenze di altri importanti settori, come quello del mondo dell’arte, dove Richard Orlinski raccoglie da sempre straordinari consensi tanto da comparire nella top 10 degli artisti francesi più venduti nel mondo” dichiarano Tiziana Zampieri insieme a Marco Canino partner del Progetto.Gemellato al progetto Magnifica Awards “Roma come Hollywood”, Marateale – Premio internazionale Basilicata, guidato dal direttore artistico Nicola Timpone e dalla presidente Antonella Caramia che, per l’occasione, presenteranno una versione “in winter” della storica kermesse, consegnando un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle quattordici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della manifestazione.