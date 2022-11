Festival Canzone Cristiana 2023, Maimone direttore Comunicazione

Lunedì 14 novembre 2022 - 11:52

La kermesse il 9, il 10 e l'11 febbraio 2023 a Sanremo

Roma, 14 nov. (askanews) – Il giornalista Biagio Maimone è stato rinominato direttore della Comunicazione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 da Fabrizio Venturi, che è Direttore artistico ed ideatore della manifestazione canora. Il Festival si terrà il 9, il 10 e l’11 febbraio 2023, nell’Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, sito nel Centro storico di Sanremo, in via Francesco Corradi, a 200 metri dal Teatro Ariston.Sanremo Christian Music Festival per la sua seconda edizione ha anche ottenuto i patrocini della Regione Liguria, a firma del presidente Giovanni Toti, e della Provincia di Imperia, a firma del presidente Claudio Scajola. Biagio Maimone è attualmente Segretario Generale del Club del Marketing e della Comunicazione, nonché direttore dell’Ufficio stampa dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, il cui presidente è Monsignor Gaid Yoannis Lazhi, già segretario personale di Papa Francesco.“È per me un onore poter comunicare questa importante iniziativa musicale – ha affermato Maimone – la cui finalità è lodare Dio attraverso la canzone. Ringrazio il direttore artistico Fabrizio Venturi, a cui sono legato da un sincero rapporto di amicizia. Sarà un grande Festival con tante sorprese a cui parteciperanno grandi nomi della musica cristiana e non solo. Dai prossimi giorni daremo forte impulso al Festival attraverso una comunicazione efficace, che dia risalto al messaggio di pace e di unità che vogliamo trasmettere. Con Fabrizio stiamo per organizzare il Festival della Canzone Cristiana in Ucraina ed abbiamo già instaurato rapporti con importanti autorità ucraine. Il messaggio cristiano non troverà ostacoli, così come la musica, in quanto in grado di penetrare ovunque, anche dentro il muro della guerra e della morte”, ha concluso.