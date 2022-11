“Se mi vuoi”, l’inedito di Diodato per “Diabolik-Ginko all’attacco!”

Martedì 8 novembre 2022 - 15:20

Il brano esce il 18 novembre, il film dal 17 nelle sale

Roma, 8 nov. (askanews) – Esce il 18 novembre “Se mi vuoi” (Carosello Records), brano inedito di Diodato scritto per la colonna sonora del film “Diabolik – Ginko all’attacco!”, diretto dai Manetti Bros., in uscita nelle sale il 17 novembre.Il brano è parte della soundtrack del film, edita da Edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records. “Se mi vuoi” segna il consolidarsi della stretta relazione tra il mondo del cinema e l’artista, che dopo il successo di “Che vita meravigliosa”, torna a scrivere e interpretare un inedito legato a un progetto cinematografico.Diodato è appena tornato dal suo tour mondiale che ha toccato città in Europa e negli Stati Uniti. Con tre album di inediti all’attivo e con il ruolo di direttore artistico dell’Uno Maggio Taranto, è uno degli artisti più premiati della storia della musica italiana con il primo posto a Sanremo 2020 con “Fai Rumore” (triplo disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020, il Premio Lunezia, il premio David di Donatello, i Nastri d’argento, il Ciak d’oro del pubblico con il brano “Che vita meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, il Best Italian Act degli Mtv Europe Music Awards e il Telegatto nel 2020 come “Musicista dell’anno”.“Diabolik – Ginko all’attacco!” è diretto dai Manetti bros., tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, e la sceneggiatura a firma dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve. Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission e uscirà nelle sale il 17 novembre distribuito da 01 Distribution.