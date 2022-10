I Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti chiudono tour a Roma

Martedì 4 ottobre 2022 - 18:25

Sabato 22 ottobre a Largo Venue

Roma, 4 ott. (askanews) – I Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti chiudono il tour con un concerto speciale a Largo Venue per Biennale MArteLiv a Roma sabato 22 ottobre. Il concerto di Roma chiude un lungo tour che, dopo le primissime date indoor nei club del paese, ha visto il Supergruppo impegnato tutta l’estate sui palchi dei principali festival nazionali per presentare l’album “Meme K Ultra”, uscito lo scorso marzo per La Tempesta Dischi/distr. Artist First.Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti.I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più ‘old school’ e le sonorità del rap più attuale.Da questo incontro è avvenuto qualcosa che potremmo definire magico: le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali, dando vita a un sound nuovo, che ha trasformato “Meme K Ultra” in un disco memorabile.Il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno a Largo Venue è inserito nel progetto speciale #ALTRNTV in cartellone per la prossima #BiennaleMArteLive che si terrà dal 15 al 23 ottobre a Roma e nel Lazio.Info e biglietti:https://link.dice.fm/R6e5a0976f26