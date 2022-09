Mercoledì 21 settembre 2022 - 15:46

“Kids Vet Academy 2”, su RaiPlay tornano piccoli aspiranti veterinari

Da lunedì 3 ottobre su Rai Gulp

Roma, 21 set. (askanews) – Tornano i giovani aspiranti veterinari protagonisti della seconda stagione per ragazzi dedicata al mondo degli animali. Si tratta di “Kids Vet Academy 2”, che sarà proposta in anteprima in boxset a partire da venerdì 23 settembre su RaiPlay, e da lunedì 3 ottobre, alle ore 8.10, tutti i giorni, su Rai Gulp.Si tratta di un reality educational che permette ai bambini di avvicinarsi al mondo degli animali: animali domestici, da fattoria, esotici. Questa interazione è pensata per sviluppare empatia e rispetto verso il mondo animale. In ogni episodio quattro apprendisti in erba al fianco del medico veterinario Renato Assin, parteciperanno a una serie di divertenti lezioni teorico-pratiche sul mondo degli animali.Al termine di ciascun episodio verrà stilata una classifica provvisoria dei quattro protagonisti in base al punteggio assegnato da Assin, che terrà conto sia della preparazione e dell’attitudine dimostrate durante la puntata sia dei punti guadagnati da ciascun apprendista nella prova pratica. Ciascun episodio si articola in tre momenti: una lezione teorica, un giro visite e la prova finale.Il programma è condotto da Renato Assin con Marina Borgonovo, Alessandro Caputi, Eva Del Grande, Michelle Gallo, Ermanno Longo, Matilde Marzetti, Jacopo Misso e Vasco Kien Nicoletti. Kids Vet Academy è un programma di Annalisa Del Grande e Federica Petruccioli, con la direzione creativa di Alessandra Cortese e prodotto da TV Com Roma in collaborazione con Rai Kids. Produttore esecutivo Elisa Masiero, produttore esecutivo Rai, Sara Cabras.