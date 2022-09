Martedì 13 settembre 2022 - 17:50

La rassegna al Castello di Santa Severa registra 120.000 presenze

Si è conclusa l'11 settembre con Motta, in totale ben 200 eventi

Roma, 13 set. (askanews) – Si è conclusa domenica 11 settembre con il concerto del cantautore Motta la rassegna “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.Iniziata il 2 luglio, la rassegna ha riscosso un grandissimo successo di pubblico con circa 120.000 presenze, per gli oltre 200 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport (con il CONI Lazio), e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking (grazie a Parchilazio), mostre, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.Tanti gli obiettivi raggiunti, come quello di coinvolgere un pubblico ampio, giunto anche dalle regioni limitrofe grazie alla posizione strategica, e composto da adulti, giovani e giovanissimi che hanno partecipato numerosi alle tante attività; una proposta artistica con un ampio cartellone di spettacoli che ha coinvolto artisti di fama nazionale e internazionale come Ludovico Einaudi, Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Mogol, insieme a giovani emergenti come Rancore, Aka 7even, Myss Keta, Margherita Vicario, Tananai, Giovanni Truppi, Michele Bravi, Dargen D’Amico, gIANMARIA; non sono mancati riferimenti alla canzone romana e napoletana con Nino D’Angelo e Luca Barbarossa, il grande jazz di Danilo Rea, Roberto Gatto e Fabrizio Bosso; e non è mancato il teatro con Ascanio Celestini, Edoardo Leo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Neri Marcorè e la comicità con Valerio Lundini & i Vazzanikki, Maurizio Battista, Francesca Reggiani, Caterina Guzzanti con Arianna Gaudio e Federico Vigorito, Pierluca Mariti e Ruggero de I Timidi. Infine, la letteratura con prestigiose autrici come Nadia Terranova, Rossella Pastorino e molti altri.Spazio anche ai giovani talenti vincitori di LAZIOSound Scouting: un’occasione per valorizzazione le nuove energie musicali della Regione, in linea con lo spirito di LAZIOSound – programma realizzato dalla Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili.