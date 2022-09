Lunedì 12 settembre 2022 - 14:36

Rai, torna con i nuovi episodi la serie “POV 2 – I primi anni”

Da mercoledì 14 settembre, alle 19.05, su Rai Gulp

Roma, 12 set. (askanews) – I protagonisti della prima stagione sono cresciuti e diventati più maturi. E accanto a loro ci sono alcuni “primini” con singolari personalità e tutt’altro che intimiditi dai colleghi più grandi. Tutti insieme riserveranno al pubblico non poche sorprese nei nuovi episodi di POV 2, in onda da mercoledì 14 settembre, tutti i giorni, alle ore 19.05 su Rai Gulp. Gli episodi sono anche disponibili su RaiPlay.La seconda stagione inizia con il rientro a scuola di un gruppo di studenti del primo biennio delle superiori. L’inserimento scolastico si intreccia con i temi della crescita e dell’adolescenza: la ricerca della propria identità nel gruppo, gli innamoramenti e la solitudine, le dinamiche dell’apprendimento scolastico, l’incoscienza, la fiducia in sé stessi e l’insicurezza, i disagi familiari, i disturbi alimentari, l’apparenza fisica, il bullismo, e tutti gli altri aspetti che caratterizzano un’età bella e difficile come quella tra i 14 e i 16 anni.Questo il senso dell’acronimo del titolo POV, ripreso dal Point of View dei social più frequentati dai ragazzi, tramite i quali esprimono il loro punto di vista su sé stessi e sul mondo.Anche POV 2 è prodotto da Showlab e Rai Kids, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Quaranta episodi in tutto girati nel campus della ILO, l’agenzia dell’ONU per il lavoro, sulle sponde del Po. La serie ha il suo profilo Instagram @pov_iprimianni, ricco di contenuti speciali e di possibilità di interazione con il cast, mentre l’hashtag ufficiale è #poviprimianni.