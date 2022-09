Domenica 11 settembre 2022 - 14:57

Fiorello super ospite all’evento per Stefano d’Orazio a Roma

L'annuncio fatto ai Tim Music Awards all'Arena di Verona su Rai1

Roma, 11 set. (askanews) – Fiorello sarà il super ospite di “Stefano!”, una speciale serata organizzata in memoria di Stefano D’Orazio in programma il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. L’annuncio a sorpresa è stato fatto sabato 10 settembre dal palco dei Tim Music Awards all’Arena di Verona, in diretta su Rai 1 (nella foto Carlo Conti con Tiziana Giardoni, moglie di Stefano).Fiorello renderà omaggio allo storico batterista dei Pooh, paroliere e manager – scomparso il 7 novembre 2020 a 72 anni – con la spontaneità che lo contraddistingue e che da sempre arriva dritta al cuore del pubblico, rende noto l’ufficio stampa in una nota.Tra gli ospiti d’eccezione a ricordare D’Orazio ci sarà anche Danilo Rea, pianista jazz tra i più apprezzati al mondo.Presenti alla serata i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia (con un video), che insieme a Stefano hanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni.Nel corso dello spettacolo, prodotto da Friends & Partners e organizzato dall’Associazione Stefano d’Orazio, in collaborazione con Art Voice Accademy, si potrà assistere alla prima edizione del “Premio Stefano D’Orazio”.Un premio speciale che sarà conferito alle categorie “cantanti”, “cantautori” e, per la prima volta in assoluto, alla categoria “manager”, ruolo che Stefano D’Orazio svolgeva oltre a quello di artista.Per partecipare al concorso è ancora possibile candidarsi accedendo al bando sul sito ufficiale dell’Associazione Stefano D’Orazio (http://associazionesdo.it). Il bando dà accesso alle audizioni per la selezione di 3 cantanti, 3 cantautori e del manager vincitore, che verrà poi premiato direttamente sul palco. Per la categoria “cantanti” e per quella “cantautori”, invece, il riconoscimento sarà conferito solo ad due dei sei giovani talenti selezionati dopo essersi esibiti all’Auditorium Parco della Musica, con brani sia inediti che editi. I vincitori saranno decretati proprio da Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio.Il cantante vincitore si aggiudicherà un anno accademico presso l’Art Voice Academy del Maestro Diego Basso a Castelfranco Veneto (Treviso), il cantautore avrà la possibilità di partecipare al “Progetto Hoop Music” presso una delle sedi Italiane di Hoop “The Music Circle”, mentre il vincitore della categoria “manager” potrà vivere un’importante esperienza formativa a cura dei migliori professionisti del settore.L’Associazione Stefano D’Orazio è un progetto creato lo scorso anno e rivolto ai giovani artisti di talento. Lo scopo dell’Associazione è quello costituire un polo di eccellenza nel settore artistico-musicale-imprenditoriale, un’accademia di alta formazione professionale ed imprenditoriale per giovani artisti, quale strumento di integrazione sociale e culturale, con potenziale innovativo e di crescita per il sistema economico, occupazionale e sociale.