Venerdì 9 settembre 2022 - 18:01

Tv, Barbara D’Urso live nel Metaverso

Anzi, nel MetaDurso

Roma, 9 set. (askanews) – Protagonista una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, Barbara d’Urso. La regina dei salotti televisivi che, anticipando le tendenze del futuro nell’entertainment, ha scelto di “camminare” in prima persona nella virtualità del Metaverso, un mondo digitale parallelo e interconnesso alla realtà, dove è possibile viaggiare, fare acquisti e vendere. L’obiettivo di Barbara d’Urso è far conoscere ai suoi followers, a chi la segue da anni in tv e, in generale, agli utenti dei social, tutte le potenzialità di questo nuovo strumento tecnologico che nei prossimi anni cambierà il mondo dell’intrattenimento e del commercio digitale, nonché le nostre abitudini.La popolare conduttrice presente al pubblico una panoramica virtuale, ma decisamente realistica, della sua lunga e brillante carriera, mostrando luoghi, persone, copertine e tante altre perle rarissime che riguardano il suo percorso professionale. Barbara d’Urso ha voluto spingersi in un territorio del tutto nuovo e inesplorato per il mondo dello spettacolo, andando oltre i media tradizionali come la tv, di cui è una delle principali protagoniste. Lancerà il suo format nel Metaverso, o meglio nel Metadurso, pubblicando il video della sua esperienza virtuale sui suoi seguitissimi canali social: dopo il boom di Internet, i massimi esperti di tecnologia sono convinti che sarà il Metaverso a segnare una nuova rivoluzione.“Il passaggio al web3 è ormai imminente. Le persone comuni anche non esperte di informatica o Blockchain hanno capito l’importanza dei dati e vogliono essere proprietari dei loro contenuti e delle loro vite digitali. Il Metaverso rappresenta il momento in cui le nostre vite virtuali avranno terre, stipendi, relazioni e interessi che assumeranno valore quanto quelle fisiche, se non di più – ha affermato Gian Luca Comandini, uno dei più grandi esperti italiani di innovazione digitale e professore universitario in materia di Blockchain – Barbara d’Urso è la regina dell’intrattenimento, la donna più amata dagli italiani e solo lei poteva, per prima in assoluto, prenderli per mano e condurli nel Metaverso e nelle nuove forme di intrattenimento che vedremo nascere nei prossimi anni. Per me è un piacere essere alla guida della componente tecnica del progetto. Credo che l’industria della televisione e il mondo dello spettacolo in generale per essere competitivi e non soccombere siano destinati ad adattarsi”.