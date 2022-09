Giovedì 8 settembre 2022 - 11:41

Ben Dj per Cartier sul red carpet di Venezia e all’amFar Galà

Ha animato la serata organizzata dalla prestigiosa maison

Roma, 8 set. (askanews) – Con stile e simpatia Ben Dj ha sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia dove mercoledì 7 settembre ha animato la serata organizzata dalla prestigiosissima maison Cartier. Il “luxury dj”, che durante l’anno (anche in pandemia) vola da una città all’altra, da Milano (dove risiede) a Dubai, dalla Versilia alla Sardegna a Sharm el Sheikh, dalle capitali europee agli Stati Uniti, è stato inoltre ospite dell’amFar Galà di Venezia all’Arsenale.Ben dj, vero nome Ben Abdallah Taoufik, artista italiano di origini tunisine, classe 1968, è anche uno “stakanovista del lusso”: 150 serate in sei mesi, tra cui la festa di compleanno dello stilista Brunello Cucinelli a Perugia, gli eventi di Chanel a Parigi e Bulgari a Ginevra. A contenderselo ci sarebbero ora anche Dolce e Gabbana, ma a lui, cittadino italiano da quasi vent’anni, piace restare con i piedi per terra, mangiare sano e allenarsi duramente. Chi si avvicina alla sua console può strappargli un selfie, sempre col sorriso e con l’iconico gesto del pollice e dell’indice a lisciare il mento.(copyright foto Getty Images Pascal Le Segretain)