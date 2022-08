Mercoledì 31 agosto 2022 - 13:33

Venezia79, J.Moore: sono onorata di essere in giuria al festival

"Per me è la prima volta da presidente di Giuria"

CONDIVIDI SU:





















Venezia, 31 ago. (askanews) – Il direttore della 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera ha presentato le giurie del festival, presenti le presidenti della Giuria Venezia 79, Julianne Moore e la presidente della Giuria Orizzonti, Isabel Coixet, in sala anche i componenti delle rispettive giurie.Julianne Moore alla sua prima esperienza da presidente di giuria di un festival ha ricordato la sua infanzia quando a dieci anni in Alaska guardava i film e di come la mostra del cinema di Venezia ” sia un festival “importante nel quale avere l’opportunità di imparare”. “Sono onorata di essere qui – ha sottolineato l’attrice- non avrei mai pensato di fare parte di questa giuria, il fatto di essere qui con persone di così grande talento, per me è l’opportunità di una vita. La giuria è un collettivo io sono solo una figura di rappresentanza, una guida. Non vediamo l’ora di vedere i film, il primo lo vediamo domattina presto. E’ la mia prima volta”.Per la presidente di Venezia 79 sarà “gratificante vedere i film in lingua originale per vedere come recitano gli attori, noi guardiamo film da tutto il mondo e vedere gli esseri umani rappresentati è una grande fonte di ispirazione. Guardo i comportamenti e cosa fa battere forte il mio cuore. Non sappiamo mai cosa aspettarci dai registi, vedremo 23 film e non sappiamo mai cosa andremo a vedere e questo è elettrizzante. Del resto, i festival sono sempre opportunità perché le persone trovino la loro voce, emozionante vedere registi e attori nuovi. Quando parliamo del futuro del cinema parliamo di business invece dobbiamo parle delle arti”.Isabel Coixet, presidente della Giuria Orizzonti ha sottolineato che di essere una buona regista ma “anche una spettatrice eccezionale, mi piace guardare e vedere i film. La cosa fondamentale è godersi il film senza discutere come si fa ai festival, godiamoci il momento. Quando sono tra il pubblico non sono più una regista ma la bambina di 5 anni che andava al cinema con la nonna. Il mio baby-sitter era il cinema, nella giuria cercheremo di essere equi, rappresentiamo idee e classi sociali diverse e diamo il nostro contributo, siamo in 5 sarà un 3 a 2”.Alberto Barbera ha precisato che l’assenza di Michelangelo Frammartino, presidente della Giuria “Luigi De Laurentiis” opera prima, è dovuta al fatto che il regista si trova in Germania per la distribuzione del suo film distribuito ed “è in arrivo”.Barbera ha poi sottolineato la presenza della Giuria del concorso Realtà Virtuale, Venice Immersive che è ancora “alla ricerca di uno standard è in fase ancora sperimentale, tentativo di adeguarsi a uno strumento espressivo in cerca di identità permanente”. La Giuria di Venice Immersive arriverà domenica, ha aggiunto Barbera e resterà ” fino alla fine del festival. “C’è anche un’ultima Giuria – ha proseguito Barbera -composta dai neo laureati dei diversi corsi delle facoltà di Storia del cinema delle Università italiane per giudicare sezione film Venezia Classici e sezione documentari. Sono 21 ragazzi vengono da tutt’Italia”.