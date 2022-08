Lunedì 29 agosto 2022 - 15:08

Musica, il 31 agosto in scena Minturno Musica Estate 2022

Da Orietta Berti a Riccardo Fogli, tanto gli artisti previsti

Roma, 29 ago. (askanews) – Tutto pronto per la 16ma edizione del Minturno Musica Estate 2022. L’attesissimo evento, previsto per Mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Portanova a Minturno è inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno.La Direzione artistica di Minturno Musica Estate 2022 è curata dal Manager Pasquale Mammaro affiancato sul palcoscenico da Elena Ballerini, prossima concorrente della dodicesima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1 e Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.“Anche quest’anno ho scelto per Minturno Musica Estate 2022 grandi nomi del mondo della musica, della TV e dello spettacolo – dichiara Pasquale Mammaro, il manager lungimirante che negli ultimi Festival di Sanremo ha colpito nel segno con la proposta di grandi artisti come Il volo, Diodato, Orietta Berti e Rettore – Dopo un periodo di arresto generale, siamo ripartiti con entusiasmo, con la voglia di portare con lo spettacolo, momenti di spensieratezza, di festa e di condivisione”.Tra i grandi artisti ospiti saliranno sul palco del Minturno Musica Estate 2022, Orietta Berti, Riccardo Fogli, la Little Tony Family, Davide De Marinis, le Deva, The Super 4 e Michele Zarrillo. A questi grandi nomi si aggiungono due importanti partecipazioni che il Manager Pasquale Mammaro è solito utilizzare come la “sorpresa dell’ultimo minuto”: Fausto Leali e Gemelli di Guidonia. E ancora: la Bottega dell’Arte (che a Minturno ritorna dopo tanti anni celebrando la reunion del gruppo), Piero Mazzocchetti, Matteo Faustini, Paolo Vallesi, Lino Barbieri con la sua comicità e la poliedrica Emanuela Aureli con i suoi mille personaggi.In anteprima, Luca Guadagnini & Band, Marc, i The Fuzzy Dice e Matteo Grandi. Direttamente dal fortunato programma di Carlo Conti, The Band, andato in onda su Rai 1, i Gemini.Il Premio speciale Minturno d’Autore 2022 sarà assegnato a Marco Rettani, produttore discografico, scrittore e paroliere, fondatore dell’etichetta Dischi dei Sognatori. Riceveranno il Premio A.F.I anche Michele Zarrillo che festeggia i 40 anni di Una rosa blu e Riccardo Fogli che festeggia i 40 anni di Storie di tutti i giorni. Il Premio speciale A.F.I. alla carriera sarà assegnato a Rettore, direttamente dal Presidente Sergio Cerruti. L’Orchestra sul palco, rigorosamente dal vivo, è diretta dal M° Michele Pecora.Minturno Musica Estate 2022 è patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo. Radio Italia anni 60 sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Gold TV – Lazio TV seguirà l’evento con le telecamere del “Festival Italia in musica” in compagnia di Paola Delli Colli