Giovedì 25 agosto 2022 - 18:25

“Il + Bello d’Italia”, domenica ad Alassio la finale del concorso

Ideato nel 1979 dai fratelli Fasano insieme all'artista torinese Rudy Valli

Roma, 25 ago. (askanews) – Torna dopo 27 anni ad Alassio la finale nazionale del primo e più famoso concorso di bellezza e talento maschile ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano assieme all’artista torinese Rudy Valli, “Il + Bello D’Italia” Originale dal 1979.La manifestazione aveva accompagnato al successo nel mondo dello spettacolo dei giovani talenti, quali Giorgio Mastrota (eletto nel 1988), Gabriel Garko (vincitore dell’edizione 1991), Ettore Bassi (1992), Beppe Convertini (1993) e tanti altri che ancora oggi vediamo in televisione, protagonisti di fiction, conduttori di rubriche importanti, ecc.Domenica 28 Agosto alle ore 21 nella centrale piazza Partigiani di Alassio, una trentina di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia – selezionati nelle tante serate provinciali e regionali – si contenderanno il titolo dell’edizione 2022 e le altre prestigiose fasce storiche del Concorso come il “Talento”, titolo dedicato al compianto Antonio Fasano. Sul palco, VIP come il giornalista Edoardo Raspelli, artisti e cantanti, comici di fama nazionale, volti televisivi e protagonisti di “Striscia la Notizia”, influencers come Nina De Caprio e molti altri. Presenta la serata Cristina Carbotti, volto noto di RAI 1.La giuria, come sempre, sarà composta da sole donne (VIP, artiste, imprenditrici, protagoniste della moda e del costume, professioniste).