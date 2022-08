Martedì 23 agosto 2022 - 11:52

A Lucca la seconda edizione del Limbo Festival

Dal 9 all'11 settembre 2022 nella tenuta "Il Ciocco" di Barga

Milano, 23 ago. (askanews) – Sta per tornare la seconda edizione del Limbo Festival, che si terrà dal 9 all’11 settembre 2022 nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca). Limbo è un boutique festival che, dopo il successo della scorsa edizione, torna in una versione completamente rinnovata e sarà impreziosito dai dj set di Prins Thomas, Jimi Jules, Luca Bacchetti e Desiree, che accompagneranno tramonti e notto. Ad integrazione del programma, anche talk, panel e masterclass gratuite che saranno occasione di incontro e dialogo su gastronomia e tradizioni vinicole, fotografia e arti visive, musica e benessere. Per completare l’esperienza, sarà possibile praticare trekking, escursioni, bike, yoga e meditazione, circondati dai colori e dai profumi della Toscana e immersi nella macchia mediterranea.La musica, che genera armonia tra le civiltà e le religioni e riesce a evocare riti e tradizioni, sarà quindi grande protagonista del festival, che quest’anno si ispirerà alla metafora della tribù, intesa come la condivisione di esperienza e la diversità come ricchezza.Uno spirito che verrà incarnato anche attraverso degustazioni enogastronomiche, attività sportive e occasioni di incontro e dialogo. Ad integrazione del programma, anche talk, panel e masterclass gratuite che saranno occasione di incontro e dialogo su gastronomia e tradizioni vinicole, fotografia e arti visive, musica e benessere. Per completare l’esperienza, sarà possibile praticare trekking, escursioni, bike, yoga e meditazione, circondati dai colori e dai profumi della Toscana e immersi nella macchia mediterranea.Non mancheranno piatti e prodotti tipici con cui gli ospiti potranno scoprire i sapori della cucina toscana e le eccellenze enogastronomiche locali. Seguendo un approccio sperimentale, lo chef Francesco Piacentini si occuperà del ristoro proponendo street food durante il giorno e piatti gourmet alla sera, in particolare durante la cena pensata per il sabato.