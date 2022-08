Martedì 16 agosto 2022 - 10:33

Madonna festeggia a Noto il suo 64esimo compleanno

La regina del Pop è arrivata ieri a Catania e si è spostata a Noto

Roma, 16 ago. (askanews) – La regina del pop, Madonna, pseudonimo di Louise Veronica Ciccone, è in Sicilia per festeggiare il suo compleanno. Madonna ha scelto Noto, capitale del barocco, per trascorrere il suo 64esimo compleanno.La popstar è arrivata ieri pomeriggio all’aeroporto di Catania e poi si è spostata nel siracusano. Un video su Instagram, con sottofondo di musiche folkoristiche siciliane, racconta le prime ore di Madonna in Sicilia.Gca