Martedì 2 agosto 2022 - 15:30

Torna “Frasso Musica”, cultura e passione per un evento unico in Sabina

Dal 5 al 12 agosto la kermesse a Frasso Sabino (RI), giunta alla XXXII edizione

Roma, 2 ago. (askanews) – Ritorna dal 5 al 12 agosto “Frasso Musica”, la kermesse musicale a Frasso Sabino (RI), sotto la direzione artistica di Fabrizio Fiorini. Trentadue anni di cultura, musica e passione, possibili grazie al Comune di Frasso Sabino ed alla Pro Loco di Frasso Sabino che da sempre supportano e rendono possibile questo evento.“Lo staff è pronto ad accogliere tutti gli amanti della buona musica – dice il vicesindaco Matteo Ippoliti – in compagnia della splendida cornice di Frasso Sabino, posto a 412 metri di altezza sul livello del mare, sulle propaggini meridionali dei monti Sabini, che con il suo castello Sforza Cesarini e la sua cornice pittoresca rendono unica la location del Festival”.“Un vero onore poter omaggiare la cultura con questo festival ormai storico, perché la passione, la cultura e la musica possono unire e valorizzare il nostro bellissimo territorio”, aggiunge Gianluca Statuti, consigliere con delega alla cultura.Ad aprire il festival sarà una serata dedicata alla passione del Tango, con musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel ed Anibal Troilo con la danza, poi seguiranno serate di vario genere con un omaggio al cinema e musiche di Morricone e Bach; a seguire la musica Rock con brani di Ray Charles, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e ZZ top; successivamente la musica Country, poi la musica Classica con Vivaldi e per finire lo Swing con un omaggio alle grandi orchestre italiane degli anni ’40.“Un ringraziamento va anche alla Regione Lazio e alla Fondazione Varrone per aver valorizzato questa edizione e a tutti i musicisti che calcheranno nuovamente questo palco. Ma un grazie speciale va soprattutto a tutto il pubblico, che da anni ci sostiene e crede in noi”, conclude il direttore artistico.Il programma5 Agosto Tango siglo XXI Musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Anibal Troilo, Adrian Fioramonti Chitarra ed arrangiamenti: Adrian Fioramonti Bandoneon: Dario Polonara Voce: Rubén Peloni Ballerini: Laura Grandi e Alessandro Parascandolo7 agosto “Il barocco nel cinema” Musiche di Bach, Panitti, Morricone Pianoforte solista: Paola Venditti Orchestra L’Anello Musicale Direttore Piergiorgio Dionisi9 Agosto “Lodovicos” Brani di Ray Charles, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, zz top Voce e Basso: Martina Milardi Chitarra e Voce: Cristiano Valloscuro Chitarra Elettrica: Daniele Filippi Sax: Alessio Micheli Batteria: Leonardo Maria Miliacca10 Agosto “Le stelle del country – Nella notte di San Lorenzo” Fat Thunder Voce: Mauro Antonelli Chitarra acustica e banjo: Alessandro Nardini Chitarra elettrica: Lorenzo Salvatori11 agosto “L’arte di Vivaldi” Vivaldi 2 concerti per orchestra di archi Vivaldi Le 4º stagioni Violino solista: Paolo Marchi Orchestra La Camerata dei Bardi Direttore Piergiorgio Dionisi12 Agosto “Quando l’Italia aveva swing!” Un omaggio alle grandi orchestre italiane degli anni ’40 Maestro Max Ciafrei: Direzione, Piano e arrangiamenti Laura Seragusa: Voce Sara Caratelli: Voce Rossano Centofanti: Sax, clarinetto Vito Ferrazzi: Sax Alfonso Pisapia: Sax Enzo Collacchi: Tromba Stefano Di Cori: Tromba Luca Giustozzi: Trombone Augusto Creni: Chitarra Marco Gallinelli: Contrabasso Patrizio Palombi: Batteria