Giovedì 28 luglio 2022 - 19:24

Nuovi Centri di Produzione Musica, cinque su sette sono di jazz

Presentati alla Casa del Jazz a Roma con Gotor, Pitteri e Piovani

Roma, 28 lug. (askanews) – Sono stati presentati oggi alla Casa del Jazz a Roma i nuovi Centri di Produzione Musica dedicati alla musica jazz e contemporanea. Un passaggio definito storico per il settore, perché dei sette Centri per i quali è stato approvato il finanziamento Fus, cinque operano prevalentemente nell’ambito della musica jazz. Un risultato – dicono gli addetti al settore – frutto di anni di confronto e dialogo con il ministero della Cultura da parte degli organismi coinvolti e delle maggiori realtà di rappresentanza del settore, in primo luogo l’Associazione I-Jazz e la Federazione Nazionale Il Jazz Italiano.È infatti grazie alla pubblicazione del decreto del direttore generale dello Spettacolo del 19 luglio 2022 che è arrivata l’ufficializzazione: sono sette i Centri di Produzione Musica ammessi a finanziamento; cinque di questi operano nello specifico del mondo del jazz parliamo di Centro Adriatico Produzione Musica Ets di stanza a Pescara, We-Start – Piemonte Orientale Music per iniziativa di Associazione Rest-Art di Novara, il Centro diretto dall’Associazione Time in Jazz di Berchidda, il Centro Produzione Musica di Roma, con Casa del jazz ed Auditorium Parco della Musica (Fondazione Musica per Roma), Toscana Produzione Musica Ets sull’asse Firenze-Pisa (cinque soggetti aderenti a I-Jazz).Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor e l’ad di Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri. Seduti in platea il compositore premio Oscar Nicola Piovani e il direttore del PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble Tonino Battista. Hanno partecipato inoltre Angelo Valori, direttore artistico Centro Adriatico Produzione Musica Ets, Corrado Beldì, presidente Associazione culturale Rest-Art Ets, presidente Associazione I-Jazz, Mattea Lissia, direttrice generale associazione culturale Time in Jazz, Paolo Zampini, presidente Toscana Produzione Musica Ets. Presenti anche Ada Montellanico, presidente della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano e Federico Mollicone, componente della Commissione Cultura alla Camera.Un’importante novità, quindi, portata dal nuovo decreto ministeriale (DM) che regola l’assegnazione dei fondi Fus parificando così la musica al teatro e alla danza, che porterà, si spera, notevoli cambiamenti e nuovi assetti, contribuendo a ridefinire la filiera “formazione-produzione-programmazione” mettendo a disposizioni luoghi e professionalità che potranno essere di supporto alla creatività, una diversa valorizzazione dell’incontro artistico, dei percorsi di residenza creativa e del concetto di progettazione comune.La nascita di luoghi strettamente impegnati sulla produzione di opere nuove, infatti, avrà un impatto sulla qualità e quantità di nuovi progetti artistici, con una auspicabile e crescente presenza di nuovi talenti. La previsione che tutti i soggetti coinvolti fanno è quella di Centri forti e stabili nello strutturare spazi residenziali, supporto alla produzione e capacità di promuovere i nuovi progetti in Italia e all’estero, attenzione ai vari linguaggi musicali e artistici e alla multidisciplinarietà.Sembrano essere proprio questi, infatti, lo spirito e gli obiettivi che andranno ad animare e muovere i cinque Centri del mondo del jazz, unendo i loro percorsi, certamente diversi e vari, in un panorama unico e strutturato; l’idea di creare un coordinamento delle realtà jazz dedicate alla produzione e alla circuitazione di nuovi progetti, sembra essere infatti uno degli impegni che affianca la nascita delle singole situazioni. Sarà la Casa del Jazz, gestita dalla Fondazione Musica per Roma, la sede nella quale verrà attivato il coordinamento dei cinque Centri, e che sarà il fulcro della rete del mondo del jazz che si unisce e continua a fare sistema.