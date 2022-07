Mercoledì 6 luglio 2022 - 14:47

Gran Galà del Sociale, assegnati i tulipani di seta nera 2022

La cerimonia su Rai1 condotta da Lorena Bianchetti

Roma, 6 lug. (askanews) – Assegnati i Tulipani di Seta Nera ai vincitori assoluti dell’edizione 2022. La cerimonia conclusiva della XV edizione è stata trasmessa ieri, in seconda serata su Rai2, con il Gran Galà del Sociale condotto da Lorena Bianchetti.Nel corso della serata sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti: Miglior Cortometraggio a Il Vestito di Maurizio Ravallese; Miglior #SocialClip a Obligé di Giulio Rosati; Miglior Documentario a Pupus di Miriam Cossu Sparagano Ferraye; Miglior Digital Serie a Miliz! di Moritz Adlon & Wouter Wirth. Menzione Speciale per la Miglior Fiction Sociale a Blanca di Jan Maria Michelini, protagonista Maria Chiara Giannetta.A designare i vincitori assoluti delle varie sezioni sono state le Giurie specializzate, in collaborazione con i Direttori Artistici delle 4 categorie: Paola Tassone (cortometraggi), Grazia Di Michele (#SocialClip), Janet De Nardis (Digital Serie) e Gianfranco Pannone(Documentari).Premiate con il Tulipano anche le personalità dell’impresa, del lavoro, del giornalismo (in accordo con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) e dello sport (in accordo con il Comitato Paralimpico Italiano). Il Premio Sorriso Diverso per il miglior progetto territoriale è stato assegnato a Mama Sofia, la Fondazione creata da Luca Attanasio – l’ambasciatore italiano ucciso nell’attentato in Congo – con la moglie Zakia Seddiki, intervenuta per ritirare il riconoscimento. Premio Sorriso Diverso per il Giornalismo agli inviati Rai Domenico Marocchi e Stefano Rastelli, mentre quello per Sport & Disabilità è stato consegnato alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini. Infine, Premio Sorriso Diverso per il Lavoro a Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager, che ha dichiarato: “Sono davvero onorato di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento. La rassegna Tulipani di Seta Nera rappresenta la massima espressione in Italia del connubio tra la capacità del cinema di perpetuare storie e valori universali e l’attenzione alle istanze di profonda urgenza riscontrate in ambito sociale. Ritengo che, ancor più nelle complessità dell’attuale fase storica, la solidarietà sia un principio fondamentale per la creazione di una cultura manageriale nuova, che sappia guardare al bene comune”.Presieduto da Diego Righini e realizzato dall’Associazione di promozione sociale “L’Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone (direttrice artistica del Festival), Tulipani di Seta Nera è il più importante riconoscimento internazionale di cinema sociale in Italia, contraddistinto dalla volontà di valorizzare opere audiovisive selezionate per la qualità dei contenuti narrativi ed espressivi, nel racconto cinematografico del sociale. Il Festival promuove il lavoro di autori provenienti dall’Italia e dall’estero che, attraverso la cinematografia, rappresentano l’essenza stessa della diversità, dell’unicità e della fragilità delle persone e dei luoghi.Tra i partners istituzionali e culturali che hanno reso possibile l’iniziativa, Rai Cinema Channel, Rai per il Sociale, Ministero della Cultura, Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero per le Disabilità, Ministero dell’Istruzione, gli Enti pubblici INAIL e ENIT, Istituto di Cine-TV Rossellini di Roma, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, insieme ai partner culturali ANMIL, ASVIS, ENS e Fondazione UNIVERDE.