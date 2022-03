Mercoledì 30 marzo 2022 - 12:31

Da Houdini al Rock Circus, 7 nuovi show teatrali per Msc Crociere

Saranno disponibili a bordo delle navi di classe Meraviglia

Milano, 30 mar. (askanews) – Dalle magie di Houdini al Rock Circus: sono due dei sette nuovi spettacoli del Carousel Productions at Sea creati in esclusiva da MSC Crociere per le navi di classe Meraviglia.Acrobazie, danza e musica per creare un’esperienza di intrattenimento multisensoriale con luci, suoni e spettacoli all’interno della nave. Tutti gli spettacoli, della durata di 40 minuti, sono messi in scena da un cast di artisti esperti, selezionati accuratamente in tutto il mondo per le loro abilità uniche.Il Carousel Lounge è un luogo glamour e all’avanguardia che accoglie gli ospiti delle crociere con spettacolari esibizioni di estro acrobatico e finezza artistica.“Ogni spettacolo si spinge oltre i confini della fantasia e sfida la creatività per esplorare nuove idee e creare esperienze stimolanti in grado di deliziare gli ospiti di tutte le età”, ha dichiarato Steve Leatham, Head of Entertainment di MSC Crociere.I nuovi spettacoli: “Ajedrez”, ispirato agli scacchi, Arkymea, tra scienza e fantasia, “Strings”, “Sweet”, “Myut”, “Houdini”, che celebra il grande mago, e “Rock Circus”, con le perforamance di ballerini e acrobati al ritmo di una colonna sonora rock ed heavy metal.