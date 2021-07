Mercoledì 7 luglio 2021 - 18:23

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell’eredità

Non aveva figli né parenti stretti. Solo due nipoti

Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i grandi guadagni che smossero anche Bettno Craxi che le chiese di ridursi gli stipendi. Non si sa se Raffaella Carrà abbia fatto testamento ma, di sicuro, si sa che non ha figli né parenti diretti. Dei suoi compagni storici, Enrico Boncompagni è deceduto all’età di 84 anni, mentre Sergio Japino è stato colui che ha dato la notizia della morte della Raffa Nazionale. Ma ci sono due nipoti a cui potrebbe andare l’eredità della conduttrice italiana: Matteo e Federica (Sergio Japino che ha dato il triste annuncio, li ha nominati nella nota assieme a Barbara, Paola e Claudia Boncompagni) che aveva in “custodia” dopo la morte del fratello Renzo Pelloni (Raffaella Carrà è infatti lo pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni) nel 2001 all’età di 56 anni.“Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è piùà Mi danno un certo da fare! – aveva detto la Carrà -. Faccio da Babbo invece che la mamma!”. In assenza di testamento anche loro rientreranno nella divisione dell’eredità. La conduttrice televisiva è poi impegnata in diverse operazioni umanitarie in giro per il mondo. Temi, quelli delle adozioni a distanza, cui aveva dedicato due trasmissioni in Spagna.Quanto al partimonio immobiliare la splendida dimora di via Nemea 21 a Roma è in una zona molto apprezzata dai personaggi televisivi perché residenziale, ricca di giardini e non lontana dal gcentro cittadino. In Toscana era proprietaria di una villa immersa nel verde rigoglioso di Cala Piccola, nel cuore del Monte Argentario, a due passi da Porto Santo Stefano. Dall’abitazione si può vedere davanti l’isola del Giglio e l’Isola di Giannutri.La Carrà andava spesso al Monte Argentario, dove ha vissuto tanti anni con il compagno Sergio Iapino. Il Comune di Monte Argentario ha omaggiato di recente l’artista con il Guzzo d’Oro. Ma oltre a Cala Piccola, Raffaella Carrà ha un’altra proprietà in Toscana: un appartamento nel bellissimo comune di Montalcino, in provincia di Siena.Dei suoi compensi diceva: “Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono? Mi rimbocco le maniche e cerco di attirare i telespettatori nei programmi serali”.Adx/int5