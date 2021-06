Giovedì 3 giugno 2021 - 17:50

La musica live riparte con Emma dall’Arena di Verona

Uno show per i 10 anni di carriera: "E' il mio primo maggio"

Milano, 3 giu. (askanews) – Un appuntamento da non perdere, la musica live riparte con Emma! Dopo la data zero all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, che si terrà questa sera, giovedì 3 giugno, Emma, dopo oltre un anno di attesa, finalmente tornerà live sul prestigioso palco dell’Arena di Verona con due speciali concerti (domenica 6 e lunedì 7 giugno) per festeggiare insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera!“È una serata importante perché segna la ripartenza dei live dopo un periodo catastrofico” ha detto Emma in conferenza stampa.Il grande show del 6 giugno all’Arena di Verona sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno in prima serata sulla piattaforma ITsART, il sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia, Gran Bretagna e già dai prossimi mesi anche negli altri paesi Europei. “Best of Me at Arena di Verona” per ITsART è prodotto da Friends & Partners e Fenix Entertainment S.p.A.Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK. Un evento che per la cantante ha un significato particolare: “Questo è anche il mio primo maggio personale perché tutti i miei lavoratori dello spettacolo sono con me in questo tour, ho riconvertito un tour normale, uno show pensato per i palasport. Per me era fondamentale mantenere tutto lo staff perché nessuno doveva rimanere a casa, volevo rimanesse un grande live e grande produzione, più sono grandi e più persone ci lavorano dentro”.Ma Emma dopo tanta attesa torna con una raffica di novità e di perle per i suoi fan. Da domani, venerdì 4 giugno, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Che sogno incredibile”, nuovo singolo di Emma insieme a Loredana Bertè, che anticipa il progetto “Best of ME” (etichetta Polydor/Universal Music), in uscita il 25 giugno.“Che sogno incredibile” è una canzone reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè in un brano inedito. Un nuovo importante tassello che si aggiunge ai tanti traguardi raggiunti in carriera durante questi primi 10 anni di musica. Il brano, scritto da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida, è prodotto da ZEF e anticipa “Best of ME”, disco contenente 21 canzoni tra le più significative ed importanti del repertorio di EMMA, riarrangiate e presentate in una veste inedita (i brani sono stati prodotti da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini).Di seguito la TRACKLIST di “Best of ME”: “Che Sogno Incredibile” (con Loredana Bertè), “Meravigliosa” (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa), “Con le nuvole” (new version 2021- prod. Katoo & Deepa), “Calore” (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa), “Sarò libera” (new version 202 – prod. Katoo & Deepa), “Non è l’inferno” (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa), “Dimentico tutto” (new version 2021 – prod. Katoo), “Resta ancora un po’” (new version 2021 – prod. Katoo), “L’amore non mi basta” (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa), “Cercavo amore” (new version 2021 – prod. Katoo & Deepa), “Trattengo il fiato” (new version 2021 – prod. Katoo), “In ogni angolo di me” (new version 2021 – prod. Katoo), “La mia città” (new version 2021 – prod. Katoo), “Amami” (new version 2021 – prod. Katoo), “Occhi profondi” (new version 2021 – prod. Katoo), “Mi parli piano” (new version 2021 – prod. Katoo), “Pezzo di cuore” (con Alessandra Amoroso), “Fortuna”, “Stupida allegria”, “Latina” e “Luci blu”.I brani di “Best of ME” saranno presentati live durante il “Fortuna live 2021” che partirà ufficialmente dall’Arena di Verona con i concerti del 6 e 7 giugno. Emma accompagnerà il suo pubblico in un vero e proprio viaggio musicale (e non solo), di oltre 2 ore, in cui in ordine cronologico presenterà in una veste inedita i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio: dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano”, alle più energiche “La mia città” e “Cercavo Amore”, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”. “Sono molto emozionata, sono molto contenta spero vada tutto bene e che il pubblico sia contento ce l’abbiamo messa tutta perché gli show avvengano nella massima sicurezza” Ha spiegato Emma.Non mancheranno anche gli amici verranno infatti a trovare Emma sul palco dell’Arena di Verona anche Loredana Bertè, con cui per la prima volta presenterà live al pubblico il nuovo singolo “Che sogno incredibile”, Alessandra Amoroso, con cui canterà la hit di successo del 2021 “Pezzo di Cuore”, e il pianista e compositore Dardust con cui Emma omaggerà sul palco il Maestro Franco Battiato. “Avevamo un bellissimo rapporto, ogni tanto mi chiamava, mi salutava parlavamo di musica, andavo a trovarlo spesso in Sicilia” ha ricordato Emma.Insieme sul palco a rendere ancora più unico lo show anche i ballerini Daniele Sibilli, Giuseppe Gioffrè, Gabriele Esposito, Valentina Vernia e Barbara Pedrazzi, che negli anni hanno collaborato con alcune delle più importanti star della musica internazionale, e che per quest’occasione insieme ad Emma regaleranno al pubblico grandi emozioni, grazie alle coreografie di Macia Del Prete.Accompagnata sul palco dai musicisti Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele Rufio Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria).Emma per il “Fortuna live 2021” tour indosserà in esclusiva capi e accessori Gucci dalle ultime collezioni ideate dal Direttore Creativo Alessandro Michele. L’anfiteatro veronese, dunque, sarà solo il punto di partenza del “Fortuna live 2021” che porterà Emma sui palchi italiani più prestigiosi, nei mesi di giugno e luglio 2021.Emma però vuole dare anche spazio ai giovani e per questo ha scelto Matteo Romano, classe 2002 che sarà impegnato nelle aperture del suo tour dal prossimo 7 giugno. Emma lo ha scelto personalmente ascoltando la sua musica e annunciandolo nei suoi social.“Non vedo l’ora, finalmente, di potermi esibire live con la possibilità di confrontarmi con un pubblico dal vivo! Mi sento davvero onorato e fortunato per aprire alcune date del tour di Emma, il mio sogno inizia a prendere forma.”