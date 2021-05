Mercoledì 26 maggio 2021 - 15:00

Riaprono Cinecittà World e Roma World, tante novità, in sicurezza

Il presidente Antonio Abete: riprendiamo il percorso di crescita

CONDIVIDI SU:





















Roma, 26 mag. (askanews) – Riaprono con tante novità e in sicurezza i parchi del divertimento della Capitale: dal 29 maggio gli ospiti saranno accolti nel “Roma world”, immerso nella natura, che permette di vivere una giornata da antichi romani tra scuole di gladiatori, visite al set di Ben-Hur e falconieri, e dal 2 giugno sarà il turno dell’Acqua World, con la cinepiscina con megaschermo e la spiaggia. Dal 17 giugno ripartiranno anche le attrazioni e gli eventi del parco divertimenti del cinema e della tv Cinecittà World, mentre il 18 sarà il turno del Luneur Park. All’interno di Cinecittà World è pronto, fra l’altro, il nuovo show adrenalinico ispirato a “Fast & Furious” nell’Arena Stunt, mentre quest’anno la sicurezza sarà garantita dalle procedure anti-Covid e da una innovativa piattaforma tecnologica, Smart Park, con servizi contactless su smartphone, che permetteranno di evitare file e acquistare tutto, dal biglietto al cibo, dal cellulare.La nuova stagione dei parchi divertimenti di Castel Romano, che arriverà fino al 9 gennaio 2022, è stata presentata a Roma dal neo Presidente di Cinecittà World Antonio Abete, dall’amministratore delegato Stefano Cigarini, dall’assessore al turismo di Roma Capitale Veronica Tasciotti e dall’assessore al turismo della Regione Lazio Valentina Corrado. “Ripartiamo dopo qualche mese di stop forzato e speriamo di poter ricostruire partendo dal 2019, quando eravamo in forte crescita e in forte espansione: siamo fermamente convinti di voler ripartire in questo percorso” ha affermato il Presidente Abete, che ha sottolineato quanto sia fondamentale il buon rapporto tra il pubblico e il privato nello sviluppo di progetti di intrattenimento: “Sviluppare progetti così crea valore per tutti” ha affermato Abete.L’assessore Tasciotti ha sottolineato come le attività legate al cinema e alla produzione hanno permesso di portare avanti in qualche modo il turismo anche in periodo di pandemia e ha affermato: “Roma riparte anche dal turismo e i parchi divertimenti sono parte di questa filiera”. L’assessore Corrado ha evidenziato come la riapertura dei parchi arricchisca l’offerta del progetto per la ripartenza del turismo in tutta la regione, che adotterà come strumento anche quello delle notti gratis in più a chi prenota un soggiorno nel Lazio, per far sì che aumenti il periodo di permanenza dei turisti. L’a.d. di Cinecittà World Cigarini ha sottolineato come la novità che offrono i parchi divertimento sia proprio quella del “turismo esperienziale”, che permette una vera immersione nel luogo in cui si va. Cigarini ha evidenziato come sia stata allargata l’offerta del parco, visto che le attrazioni di Cinecittà World in quattro anni sono passate da 14 a 40, ha ricordato che nel 2019 c’era stata una grande crescita di fatturato, con il primo bilancio in utile, arrivando ad essere in pochi anni il primo parco a Roma e il quinto in Italia. A causa delle chiusure per la pandemia sono stati persi 9 milioni rispetto al 2019 ma si è continuato a lavorare per allargare l’offerta. Il Roma World avrà ancora possibilità di sviluppo, visto che è immerso nel verde, il Parco Cinecittà World, oltre alle 40 attrazioni, i sei spettacoli al giorno, le 7 aree tematiche e un calendario di circa 60 eventi, presenta quest’anno già nuovi show, come il “Fast and Furious Stunt show” e il “Transformer Tribute Animation”. Novità di quest’anno anche il negozio on line per gli amanti del cinema e della Tv, dove si potranno comprare regali a tema, sceneggiature originali, foto e arredi di scena, oggetti introvabili provenienti dai set.