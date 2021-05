Mercoledì 26 maggio 2021 - 12:42

L’AmiCorti International Film Festival giunge alla terza edizione

Dal 14 al 19 giugno

Roma, 26 mag. (askanews) – È stata presentata la terza edizione dell’AmiCorti International Film Festival, il giovane premio cinematografico che si svolge dal 14 al 19 giugno tra le colline di Peveragno, e che accoglie giovani talenti e grandi nomi della settima arte provenienti da ogni angolo del mondo. A presiedere la conferenza, presso l’ATL – Azienda Turistica Locale del Cuneese, la Direttrice Artistica Ntrita Rossi e il Sindaco del Comune di Peveragno Paolo Renaudi. Sono intervenuti Paolo Bongioanni, Consigliere Regionale Regione Piemonte; Vilma Ghigo, Assessore alla Cultura per il Comune di Peveragno; Vittoria Poggio, l’assessore regionale a Cultura, Turismo e Commercio; Nadia dal Bono, direttore generale Confesercenti Cuneo; Cristina Clerico, l’assessore alla Cultura del Comune di Cuneo.Patrocinato da Provincia di Cuneo, Unione Montana Alpi del Mare, Città di Cuneo, Comune di Peveragno, Azienda Turistica Locale del Cuneese, SIAE, Confesercenti di Cuneo e Provincia, Confassociazioni Spettacolo Cinema Teatro, CinemaLive e Mujeres nel Cinema, il Festival gode dell’appoggio della Regione Piemonte.“Anche quest’anno il Comune di Peveragno sostiene l’AmiCorti International Film Festival e l’Associazione Culturale Gli Amici in quanto Partner Sostenitore dell’Ente. Anche con le difficoltà contingenti l’importante appuntamento annuale si conferma come una delle rassegne culturali di maggior rilievo del nostro comune.” – interviene Paolo Renaudi, Sindaco di Peveragno.Il festival, che avrà luogo nel piccolo centro storico del comune di Peveragno, accoglierà una ricca selezione di corti e lungometraggi, premiata da una giuria d’eccellenza. Premi Oscar, attori di fama internazionale provenienti da tutto il mondo, accanto ai grandi nomi del Cinema italiano, per scegliere i vincitori dei premi assegnati nelle rispettive categorie: Miglior Corto, Miglior Corto d’Animazione – Pevecorto, Miglior Videoclip – Amiclip e Miglior Lungometraggio – Amifilm.Da Paul Haggis (Presidente di Giuria) sceneggiatore, produttore cinematografico e regista canadese, 2 volte vincitore dell’Academy Award, 2 volte vincitore dell’Emmy Award, 7 volte vincitore del Gemini Award, cui vedremo affiancato l’attore e regista italiano Raoul Bova; e poi l’attore statunitense Edi Mue Gathegi; Paolo Manera, critico cinematografico, direttore Film Commission Torino Piemonte; Gabriella Wright, attrice inglese co-fondatrice insieme al Prof. Deepak Chopra del movimento “Love in Action”; Burak Hakki, attore turco; Roger Rueff, scrittore e drammaturgo statunitense; la regista haitiana Wendy Desert; Nana Ghana attrice, regista e scrittrice afroamericana; Rajniesh Duggall, attore regista indiano; Vicky Bafataki, archeologa, conduttrice e regista di BCI Media, Professore di Bioetica; Milena Viassone, presidente del corso di Laurea Magistrale in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia presso l’Università di Torino; Evangelos D. Protopapadakis, membro del Consiglio del Comitato di Bioetica e Deontologia dell’Università Nazionale e Kapodistriana di Atene; e Giuseppe Tardivo, Professore Onorario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Torino. Poltrona d’onore al Presidente Onorario del Festival, Gisella Marengo produttrice cinematografica, già Presidente di giuria nella scorsa edizione.“Ho intrapreso fin dall’inizio con grande entusiasmo e senso di responsabilità il compito di costruire questa nuova edizione del AmiCorti International Film Festival e l’emergenza pandemica ha addirittura rafforzato questo stato d’animo. – così commenta Ntrita Rossi, presidente e direttore artistico del Festival – AmiCorti è nato per dare voce a un cinema genuino e giovane e desideroso di crescere e di affermarsi. Arrivare qui oggi vuol dire, infatti, arrivare insieme, e per questo il mio ringraziamento va alle istituzioni che hanno garantito il nostro lavoro, quello della squadra del Festival, dell’Associazione Culturale Gli Amici, dei nuovi elementi che sono stati inclusi nella macchina produttiva del Festival.”.