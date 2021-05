Giovedì 20 maggio 2021 - 20:05

Canzoniere Grecanico Salentino, ecco il nuovo disco “Meridiana”

Bbc Radio: "Un ritorno incontenibile e prorompente"

Roma, 20 mag. (askanews) – Una sinestesia di voci dal colore antico. Tamburi di ogni forma, materia e misura, battono il tempo come un cuore pulsante. Violini psichedelici e struggenti, organetto, corde pizzicate e fiati si intrecciano a synth bass, loop e suoni elettronici tessendo una trama unica e ammaliante che odora di Mediterraneo. È “Meridiana”, il nuovo disco del Canzoniere Grecanico Salentino coprodotto da Mauro Durante e Justin Adams in uscita il 21 maggio per Ponderosa con il sostegno di Puglia Sounds. Come la meridiana segna il passaggio del sole a mezzogiorno, Meridiana è il racconto del rapporto col tempo.Anticipato dal singolo Balla Nina (https://open.spotify.com/album/0pRO9EJeLwtgLeOP3c2AQX), il nuovo album arriva 4 anni dopo “Canzoniere”, il disco che per la prima volta ha portato un gruppo italiano sul gradino più alto del podio dei prestigiosi Songlines Music Awards 2018 (Miglior Gruppo di World Music al mondo) e ha fatto volare la band alla Royal Albert Hall di Londra per i Bbc Proms nel 2019. Un nuovo progetto musicale che ha l’ambizione di condensare le varie anime del Cgs in un sound originale, moderno e inconfondibile.E giovedì 20 maggio alle ore 21 il Canzoniere Grecanico Salentino presenta l’anteprima del nuovo disco sul canale Facebook (https://www.facebook.com/canzonieregs) e YouTube (https://www.youtube.com/user/godormur) del gruppo con l’ascolto integrale dell’album, arricchito con i contributi di ospiti speciali sui temi che hanno ispirato il nuovo progetto. Dal mondo della filosofia intervengono i fondatori di Tlon Maura Gancitano e Andrea Colamedici; per l’astrofisica Domenico Licchelli dall’Osservatorio R. P. Feynman, che approfondisce il nostro rapporto con la misurazione e la percezione del tempo; per la fisica Roberto Vacca e per l’antropologia Gianfranco Salvatore dell’Università del Salento. Ancora, Massimiliano Morabito del Conservatorio di Musica T. Schipa di Lecce interviene sull’etnomusicologia; mentre Francesca Corbo di Amnesty international approfondisce la situazione legata ai diritti umani a seguito dei cambiamenti avvenuti con la pandemia. “Meridiana première” è a cura di Laura Perrone del PalaExpo di Roma, mentre il progetto visivo è firmato da Luca Coclite, autore della copertina del disco.Dodici tracce, come sono 12 le ore segnate dalla Meridiana, in cui passato e presente si sovrappongono. Un progetto musicale che vanta ospiti nazionali e internazionali di spessore come Justin Adams (da anni il braccio destro di Robert Plant), che presta la sua chitarra in Lu Sittaturu e Tic e Tac e co-produce il disco. La band newyorchese Red Baraat regala la sua anima multiculturale a Pizzica Bhangra; e il maestro Enzo Avitabile, fiore all’occhiello della musica italiana e napoletana nel mondo (due David di Donatello nel 2017), aggiunge la sua firma e talento in Tic e Tac. Valerio Combass degli Après La Classe suona il basso elettrico in Balla Nina e Tic e Tac; e il batterista salentino Antonio “Dema” De Marianis aggiunge le sue percussioni al groove di Tic e Tac.Nel nuovo disco tornano brani della tradizione salentina (Lu Sittaturu, Quannu Camini Tie, Ntunucciu, Ninnarella), e il lavoro di orchestrazione contemporanea sulla pizzica (Orfeo, Ronda). Continua il confronto originale con la forma canzone (Balla Nina, Meridiana), e non si fermano l’impegno e la riflessione sociale (Stornello alla Memoria, Vulía).“Meridiana” è il racconto di un’unione, portata avanti in un anno difficile come il 2020, in cui il gruppo guidato da Mauro Durante si è impegnato in uno sforzo collettivo enorme. I suoi formidabili compagni di viaggio Giulio Bianco, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Silvia Perrone, Giancarlo Paglialunga, Massimiliano Morabito e il fonico Francesco Aiello si uniscono a lui come singoli ingranaggi di un unico orologio creativo, ognuno con le sue caratteristiche. “Meridiana” non è solo musica, ma un progetto più vasto sul tema del tempo. Video, immagini, testi, contributi offerti da personalità dal mondo della scienza e della cultura si uniscono in un portale on line componendo un originale mosaico multimediale e multidisciplinare. In concomitanza con l’uscita dell’album, Meridiana sarà dunque anche un sito: un libretto del cd in versione 2.0 per scoprire e approfondire ogni aspetto del disco.