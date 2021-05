Mercoledì 19 maggio 2021 - 16:20

Musica, “L’amore non riposa”: il nuovo singolo di Numa

Brano pover pop crossover fra melodia italiana e stile britannico

Roma, 19 mag. (askanews) – Dal 28 maggio in radio, negli store e sulle piattaforme arriva il nuovo singolo di Numa “L’amore non riposa” (Music Rails – Orchard/ Palmer House Production), brano power pop, crossover fra melodia italiana e stile britannico, prodotto da Numa, Phil Palmer e Matteo Caretto.

Il brano esprime la forza inesauribile dell’amore, energia rigeneratrice ed instancabile. Il motore della vita, la guarigione dalle nostre ferite e l’antidoto alle nostre paure.

Con questo brano Numa, conosciuta come la cantante del Self Empowerment, conferma la sua missione rivolta alla crescita personale, alla forza interiore, all’incoraggiamento e alla totale fiducia nelle risorse umane. Promotrice di aggregazione e fratellanza, sostiene un principio etico ed ecologico rivolto alla protezione del pianeta, della natura e di tutte le creature che lo abitano.

Il testo è scritto da Valentina Parisse (cantante e autrice che ha collaborato con artisti come Renato Zero e Michele Zarrillo), Luca Bizzi (specializzato in videomaker e regista di tutti i videoclip di Numa) e Numa; musica di Valentina Parisse e Phil Palmer (produttore, arrangiatore, compositore e chitarrista fra i più conosciuti al mondo). Di Matteo Caretto gli arrangiamenti, mix e mastering. Il brano è stato registrato al Scene Music Studio di Roma. Chitarre di Phil Palmer.

“Questo brano – dichiara l’artista – ci ricorda che il cambiamento è una grande opportunità di crescita. L’amore ci rende liberi e ci dà sempre una nuova possibilità. Ci apre le porte del futuro e ci fa sentire uniti, sconfigge la solitudine e ci dona il sorriso. L’amore che non riposa non conosce età né barriere, ci permea e ci sostiene sempre; è il dono più grande che possiamo ricevere, basta solo farlo entrare accogliendolo in noi”.

Le riprese video a Roma sono di Daniele Briatico. Regia, grafica e montaggio, sono stati affidati a Luca Bizzi (per Bubi Video).

Fotografa di scena, fotografa di NUMA, assistente di scena, direttore ufficio produzione, riprese e montaggio video di backstage sono di Milena Esposito.