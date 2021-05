Giovedì 13 maggio 2021 - 12:16

Alvaro Soler, Nina Zilli, svelati primi nomi di “Football Rock Live”

Il concerto-evento charity con cantanti e calciatori a Milano

Roma, 13 mag. (askanews) – Calcio e musica insieme in un nuovo appuntamento. Il 24 agosto all’Arena Civica di Milano (Stadio Gianni Brera) prenderà vita “Football Rock Live”, l’unico concerto-evento che unirà per la prima volta su uno stesso grande palco calciatori, calciatrici e artisti, con finalità charity. L’evento è nato dall’idea del noto agente sportivo Helga Leoni.

“Football Rock Live” sarà come un terzo tempo del calcio in cui il mondo musica e quello del calcio avranno soprattutto in comune il “respect”, valore portante dell’intera manifestazione. La frase “bandiera” dell’evento che i partecipanti lanceranno è: “Il rispetto cambia il mondo. Football Rock inizio io, insieme siamo insuperabili”.

Fra i primi artisti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa nel primo tempo ci sono Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli. Per quanto riguarda il mondo del calcio, sia maschile che femminile invece, salgono sul palco: Robin Gosens (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio), Andrea Ranocchia (Inter), Regina Elena Baresi (Inter), Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina Giacinti (Milan), Manuela Giugliano (Roma), Pepe Reina (Lazio) Chiara Marchitelli (Inter), Giuseppe Marotta (Inter), Weston McKennie (Juventus), Daniele Padelli (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan) , Jordan Veretout (Roma), Christian Kouame (Fiorentina), Spillo Altobelli, Luis Alberto (Lazio), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) ed Eleonora Goldoni (Napoli).

Tanti calciatori avrebbero voluto essere delle rock star e viceversa molti artisti avrebbero voluto fare i calciatori. Questa la filosofia alla base di “Football Rock Live”. I calciatori, coordinati da Letterio Pino (responsabile coordinamento calciatori Football Rock), insieme agli artisti formeranno delle coppie o collettivi, performance uniche, jam session, dj set.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “Insuperabili”, associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Attraverso il calcio, il progetto Insuperabili mira a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi con disabilità all’interno della società, individuando in questo sport uno strumento di socializzazione e integrazione che con il divertimento e l’allenamento può portare miglioramenti a livello di salute psico-fisica, alla soddisfazione personale e più in generale alla qualità della vita del singolo atleta.

I biglietti per partecipare all’evento si potranno acquistare sulla piattaforma A-LIVE, sul sito ufficiale di Football Rock e in tutti i punti vendita autorizzati.