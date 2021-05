Mercoledì 12 maggio 2021 - 15:19

Morto Norman Lloyd, il preside severo de L’Attimo fuggente

Aveva 106 anni una vita tra Chaplin, Hitchcock e le serie tv

Roma, 12 mag. (askanews) – E’ morto, all’età di 106 anni, Norman Lloyd. Regista, attore, produttore, una vera e propria leggenda di Hollywood, nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi come Orson Welles, Charlie Chaplin e Alfred Hitchcok. Nato a Jersey City, l’8 novembre del 1914, Norman Lloyd (il vero nome era Norman Perlmutter) aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sui palchi teatrali, arrivando a collaborare con il Mercury Theatre di Orson Welles e John Houseman. Tra le pelicole a cui aveva preso parte nel corso della sua carriera cominciata a partire dagli anni trenta Sabotatori e Io ti salverò di Alfred Hitchcok, Luci della ribalta di Charlie Chaplin, L’uomo del Sud di Jean Renoir.

Norman Lloyd era comparso in molte serie cult, come ad esempio La signora in giallo e Star Trek: The Next Generation. Al cinema Lloyd tornò alla fine degli anni ’70 e nel 1989 interpretò quello che divenne uno fra i ruoli più noti della sua carriera: l’autoritario preside del liceo di “L’attimo fuggente” di Peter Weir, con Robin Williams e Ethan Hawke. E’ stato poi tra i protagonisti dei telefilm “Seven Days” (1998-2001) e “The Practice – Professione avvocati” (1997-2003). Nel 2015 recitò per l’ultima volta in 2Un disastro di ragazza” di Judd Apatow.

Lloy è stato produttore di 39 film, attore in 68 titoli e regista di 22 pellicole. È stato sposato dal 1936 con l’attrice Peggy Craven e solo la morte di lei il 30 agosto 2011 li ha separati: insieme hanno avuto due figli. Nel novembre 2014 in occasione del suo centesimo compleanno a Los Angeles il mondo dello spettacolo gli rese omaggio in quanto uno fra gli ultimi testimoni dell’epoca d’oro della Hollywood classica allora insieme a Kirk Douglas (1916-2020) e Olivia de Havilland (1916-2020).