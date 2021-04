Venerdì 16 aprile 2021 - 13:22

Festival Tulipani di Seta Nera, svelati i 17 videoclip in nomination

Per il Premio #Socialclipweb

Roma, 16 apr. (askanews) – Questa mattina, in diretta dal Teatro Golden di Roma, sono stati resi noti i 17 videoclip musicali selezionati per la piattaforma #SocialClip del Festival Internazionale Film Corto “Tulipani di seta nera (TSN). Alla presentazione, che si è conclusa con il saluto del Ministro per le Disabilità Erika Stefani, sono intervenuti: Grazia Di Michele (Direttore Artistico della Sezione #SocialClip), Paola Tassone (Direttore Artistico ed ideatrice del Festival TSN), Andrea Maia (Direttore Artistico del Teatro Golden), Diego Righini (Presidente del Festival TSN) e, in collegamento, il Cav. Giuseppe Corsini e Camillo Galluccio del Consiglio Direttivo ENS, oltre al Vice Presidente nazionale ANMIL Debora Spagnuolo.

Al concorso sono pervenute opere da gran parte d’Italia: in testa il Lazio, con 8 videoclip musicali in gara, seguito da Sicilia (2), Campania (2), Trentino Alto Adige (1), Veneto (1), Lombardia (1), oltre a produzioni miste che vedono collaborazioni quali Liguria/Toscana e Lombardia/Abruzzo.

Novità di questa edizione, la collaborazione tra Tulipani di Seta Nera e ASVIS, che prevede la suddivisione dei lavori pervenuti in Blocchi Tematici (immigrazione, bullismo, omofobia, razzismo, disuguaglianze, ecc.) che rispecchiano gli obiettivi approvati dalle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030 secondo quanto previsto dall’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile. Tutti i videoclip in nomination, infatti, affrontano tematiche sociali e di attualità e si contenderanno il Premio #SocialClip Web del Festival.

A partire da domani e fino a lunedì 31 maggio il pubblico potrà esprimere la propria preferenza, collegandosi al sito ufficiale del Festival (www.tulipanidisetanera.it).

Realizzato dall’associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro” e quest’anno incentrato sui temi della transizione ecologica e sociale, il Festival Tulipani di Seta Nera racconta attraverso i propri registi e cantanti le fragilità delle persone e dei luoghi, per proteggerli ed integrarli nello spirito del Next Generation EU.

Partners istituzionali del Festival – che ha il patrocinio dei Ministeri della Cultura, dell’Istruzione, della Transizione Ecologica, delle Disabilità, della Regione Lazio e del Roma Lazio Film Commission – sono: Rai Cinema, Rai per il Sociale, ASVIS, ENS, INAIL, ENIT, ANMIL e Fondazione UNIVERDE.

La presentazione si è avvalsa del servizio d’interpretariato da/in lingua dei segni italiana (LIS) gentilmente offerto dall’Ente Nazionale Sordi – ENS Onlus.