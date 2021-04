Martedì 13 aprile 2021 - 15:32

Con “A casa tua” i Tre Allegri Ragazzi morti aiutano i live club

Scegli il locale e segui lo streaming su Bandcamp il 21 aprile

Roma, 13 apr. (askanews) – È in programma il prossimo 21 aprile in streaming esclusivo su Bandcamp “A casa tua”, il docu-live dei Tre Allegri Ragazzi Morti, prodotto con l’obiettivo di sostenere i live club italiani in attesa della riapertura.

L’importo del biglietto andrà per una metà a copertura dei costi di produzione del concerto-documentario e per metà al locale scelto in fase d’acquisto tra i 26 aderenti all’iniziativa, dislocati su tutto il territorio nazionale: il consiglio della band è “scegli il locale della tua zona e ci vediamo a casa tua”. Una scelta che andrà inviata all’indirizzo mail acasatuatarm@gmail.com”.

Il docu-live racconta i concerti estivi del 2020 e l’intimo ritorno della band mascherata nelle proprie case in Friuli-Venezia Giulia. Un’occasione unica per vivere l’emozione del concerto dal vivo a casa tua e per vedere Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni in una dimensione inedita e confidenziale.

Il docu-live sarà trasmesso in diretta streaming il giorno 21 aprile 2021 alle 21:00 sul canale Bandcamp della band (https://tarm.bandcamp.com) e rimarrà disponibile anche per le 24 ore successive. Il docu-live dura un’ora e dieci minuti, per la regia di Davide Toffolo.

Link all’acquisto del biglietto: http://bit.ly/tarm-docu-live

Questi i 26 locali che sarà possibile sostenere con i 15 euro del biglietto: Astro Club – Fontanafredda (PN); Bronson – Ravenna; Capitol – Pordenone; Cas’Aupa – Udine; Covo Club – Bologna; Csoa Cox 18 – Milano; Duel Club – Pozzuoli (NA); Estragon Club – Bologna; Hiroshima Mon Amour – Torino; Il Cane – Genova; Largo Venue – Roma; Latteria Molloy – Brescia; Live Club – Trezzo d’Adda (MI); Locomotiv Club – Bologna; Mamamia – Senigallia (AN); Monk Club – Roma; New Age Club – Roncade (TV); Off – Modena; Santeria Social Club – Milano; SMAV – Santa Maria a Vico (CE); Spazio 211 – Torino; Teatro Miela – Trieste; The Cage – Livorno; TPO – Bologna; Vibra Club – Modena; Vidia Club – Cesena (FC).