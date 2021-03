Mercoledì 31 marzo 2021 - 18:59

Giffoni Experience, via alle candidature per la sezione IMPACT

Nuovo format per 500 giovani sempre più protagonisti

Giffoni Valle Piana (Sa), 31 mar. (askanews) – Novità al Giffoni Experience, il festival del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (Sa), giunto alla sua 51esima edizione.

Con l’hashtag #Giffoni50Plus è partita la selezione per la sezione IMPACT! Cinquecento ragazze e ragazzi saranno protagonisti assoluti del programma e dei contenuti. Giffoni IMPACT! per il 2021 avrà un format totalmente rinnovato e aperto all’ascolto. È uno spazio che, ancor di più, intende dare centralità ai giovani, un laboratorio del pensiero, della riflessione e dell’analisi. Un motore che produce consapevolezza.

In fase di candidatura, infatti, le ragazze ed i ragazzi potranno proporre i temi che saranno oggetto degli incontri e gli ospiti con cui confrontarsi. Una modalità innovativa di costruzione di un programma che si pone l’ambizioso obiettivo di rappresentare, per chi partecipa, un’esperienza unica. A loro si affida così la responsabilità di scegliere temi e orientare così il confronto. Una call to action che vuole stimolare il loro desiderio di esserci, di essere padroni della loro vita, proprio quando la loro vita è stata stravolta. Le candidature potranno essere presentate da oggi e fino al prossimo 30 aprile.

Giffoni IMPACT!, dopo il debutto dello scorso anno, si prepara perciò a tornare per questo speciale 2021 con una formula completamente rinnovata. A partire dal calendario che seguirà la nuova articolazione di Giffoni. Si dividerà, infatti, in tre momenti diversi: durante il Festival di luglio (21/31), in occasione di Giffoni Shock (19/23 ottobre) e di Verde Giffoni (9/13 novembre).

Dai momenti complicati hanno origine le intuizioni che spesso cambiano la vita a chi riesce a coglierle. Anche per Giffoni IMPACT! sarà così. Perché se i ragazzi stanno vivendo una fase difficile, dalla socialità negata e lontanissimi dalla normalità, questo progetto dà loro la possibilità di esprimersi. E di proporre idee, di portare all’attenzione degli altri urgenze, esigenze reali, temi da affrontare.

Linea guida sarà la costruzione del futuro. Le ragazze ed i ragazzi di Giffoni, le migliori intelligenze, le sensibilità più acute, i profili più flessibili potranno incontrare rappresentanti delle istituzioni e della cultura, dello spettacolo, esponenti del mondo della scienza e, ancora, scrittori, sociologi, intellettuali di prim’ordine, CEO di aziende, personalità prestigiosissime, ma anche persone comuni che ogni giorno si prodigano per cambiare il mondo. Il sovvertimento dell’ordine sarà il metodo impiegato per la definizione del format. Per ciascun incontro, infatti, si dibatterà su di una o più questioni scelte e proposte dai ragazzi stessi. Saranno proprio loro ad esporre idee e proporre spunti di riflessione dal palco di Giffoni. Gli ospiti che di volta in volta si alterneranno siederanno in platea, dovranno ascoltare e solo dopo intervenire. Per poi dare vita ad un dibattito che sarà certamente molto costruttivo e partecipato. I ragazzi potranno essere davvero protagonisti del progetto, plasmarlo secondo le loro convinzioni, renderlo quanto più simile possibile ai loro stati d’animo, a ciò che percepiscono, a come leggono e decodificano la realtà.

“Giffoni IMPACT! – ha dichiarato il managing director di Giffoni Opportunity, Jacopo Gubitosi – è un progetto-manifesto per noi. Come con un figlio che viene al mondo, che sostieni nella sua crescita e che prende la sua strada, un po’ è quello che sta accadendo con Giffoni IMPACT! La sua forza sta nel fatto che, nonostante sia nata da poco, possieda già tutto lo spirito di Giffoni: quella voglia di esprimere vicinanza sincera alle ragazze e ai ragazzi, di contribuire a farne persone libere, quel desiderio di renderli protagonisti del loro futuro. Tutto questo vale ancor di più quest’anno. Non sfugge a nessuno la difficoltà che i giovani in particolare stanno affrontando a causa di un’emergenza sanitaria che è ancora presente nelle nostre vite. I ragazzi sono stati costretti a modificare totalmente i loro equilibri. Di fronte a tutto questo, Giffoni ha dovuto necessariamente e voluto convintamente essere di più al loro fianco, immaginando strumenti che li aiutassero a sentirsi meno soli e a tenere vivo il desiderio di costruire una vita ed un mondo diversi. Giffoni IMPACT! risponde proprio a questa esigenza, è pensata, infatti, per essere un sostegno forte per loro”.

Giffoni IMPACT! per il 2021 è aperta alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. Potranno partecipare cinquecento giovani: duecento in occasione del Festival che si terrà dal 21 al 31 luglio 2021, cento in occasione di Giffoni Shock che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2021 e duecento in occasione di Verde Giffoni che si terrà dal 9 al 13 novembre 2021. Ognuno potrà scegliere se candidarsi per uno o più periodi. E’ possibile ricevere maggiori informazioni visitando il sito web giffonifilmfestival.it/impact.

Successivamente coloro che saranno selezionati riceveranno una mail per confermare e completare l’iscrizione e tutte le informazioni relative alla partecipazione.