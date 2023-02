L’attività di 124 ricercatori ucraini proseguirà con il sostegno Ue

Giovedì 23 febbraio 2023 - 14:13

Anche in Paesi associati a Horizon Europe. Cinque in Italia

Roma, 23 feb. (askanews) – La Commissione europea ha annunciato ufficialmente i risultati della selezione riguardante l’iniziativa MSCA4Ukraine, che sostiene i ricercatori sfollati provenienti dall’Ucraina. Tredici dottorandi e 111 ricercatori post-dottorato ucraini potranno proseguire il loro lavoro negli Stati membri dell’UE e nei paesi associati a Orizzonte Europa. Cinque di loro saranno ospitati da atenei italiani: uno all’Università di Torino, uno all’ateneo di Foggia, uno all’Università di Palermo e due all’Università di Pisa.I ricercatori selezionati saranno ospitati da organizzazioni accademiche e non accademiche in 21 paesi, la maggior parte dei quali avrà sede in Germania, Repubblica ceca e Francia. Lavoreranno su progetti di alto livello che abbracciano tutte le discipline scientifiche.La maggior parte delle proposte di ricerca selezionate – informa la Commissione – riguarda le scienze della vita (25,8%), le scienze sociali e umane (21,8%) e la chimica (17,7%). La durata delle borse di dottorato assegnate varia da otto mesi a due anni e la maggior parte dei candidati ha ottenuto borse di due anni.Saranno inoltre offerte opportunità di sviluppo professionale e attività di formazione, incentrate sullo sviluppo di abilità e competenze chiave trasferibili connesse alla ricerca. Come per le azioni Marie Sklodowska-Curie principali, il programma, che dispone di una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, prevede assegni familiari per aiutare i ricercatori selezionati con responsabilità familiari e un’indennità per esigenze speciali volta a sostenere i ricercatori con disabilità e agevolare la loro partecipazione.Quando le condizioni lo consentiranno, i ricercatori riceveranno un sostegno per ristabilirsi in Ucraina e contribuire a ricostruire e salvaguardare la capacità di ricerca e innovazione del paese. Il sostegno disponibile consentirà loro di mantenere i legami con l’organizzazione ospitante, svolgere tirocini di ricerca e sviluppare nuovi progetti quando la situazione lo permetterà.La Commissione europea ha introdotto, nel contesto delle azioni Marie Sklodowska-Curie, un’azione specifica a sostegno dei ricercatori sfollati provenienti dall’Ucraina. Le borse MSCA4Ukraine sono aperte a tutti i settori della ricerca e dell’innovazione. Avviato nel settembre 2022, il programma MSCA4Ucraine rientra nella risposta dell’UE all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e alla necessità di intervenire per sostenere i ricercatori ucraini e consentire loro di proseguire il loro lavoro nell’UE, contribuendo in tal modo a salvaguardare il sistema di ricerca e innovazione dell’Ucraina e la libertà della ricerca scientifica in generale. Il programma è attuato da un consorzio esperto che sostiene i ricercatori a rischio, costituito dall’Associazione europea delle università, Scholars at Risk Europe, ospitata presso l’Università Maynooth (Irlanda), e dalla Fondazione Alexander von Humboldt (Germania).All’inizio di questo mese la Commissione ha inoltre annunciato che nel 2023 si prevede l’apertura di un nuovo ufficio del programma Orizzonte Europa a Kiev. L’ufficio fornirà sostegno ai punti di contatto nazionali, ai ricercatori e agli innovatori in tutta l’Ucraina e rafforzerà le reti per la ricerca e l’innovazione (R&I) tra le istituzioni ucraine ed europee.Nel mese di marzo 2022 la Commissione ha varato il portale “Spazio europeo della ricerca per l’Ucraina” (ERA4Ukraine), uno sportello unico per servizi di informazione e sostegno destinati ai ricercatori stabiliti in Ucraina e a quelli che fuggono da tale paese.