L’ESA-Esrin di Frascati svela un “nuovo astronauta”

Venerdì 10 febbraio 2023 - 15:55

È Buck, cartonauta-fumetto basato sull'astronauta Luca Parmitano

Frascati, 10 feb. (askanews) – L’ESA-Esrin, il centro d’eccellenza dell’Agenzia spaziale europea con sede a Frascati, vicino Roma che si occupa, prevalentemente, delle attività di osservazione della Terra, ha svelato un “nuovo astronauta”.Non si tratta, però, di una nomina dell’ultimo minuto nella squadra dei nuovi astronauti dell’ESA bensì di un nuovo eroe che ha viaggiato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e ritorno, accompagnando nella sua missione Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare e già Comandante della Stazione Spaziale Internazionale.La storia di questo viaggio di fantasia è descritta in un fumetto appena edito da Officina Animata e realizzato da uno speciale stagista dell’ESA, Federico Badessi.Il lavoro è stato svolto durante i 6 mesi di tirocinio presso l’Esrin nella Divisione di Comunicazione. Per il periodo di tirocinio era stato concordato di produrre un fumetto basato sull’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, partendo dall’idea di sviluppare la storia utilizzando un mix di personaggi reali e di immaginazione, creati da Federico.La storia è basata sulla prima missione ESA di un fumetto sulla ISS. Al centro della storia, il vero astronauta Luca Parmitano è accompagnato da un fumetto (denominato “Cartoonaut”) in una breve missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.Viene nominata una commissione di selezione, viene presentata una patch di missione. Il ‘Cartonauta’, che si chiama Buck, viene selezionato in Italia e comincia un periodo di addestramento con Luca in diverse strutture internazionali. Al termine dell’addestramento, Luca e Buck raggiungono la ISS a bordo di un razzo, una piccola avventura con qualche evento inaspettato. Alla conclusione, con successo, della missione, i due ritornano in sicurezza sulla Terra e sono pronti per una nuova missione sulla Luna.Il libro è stato presentato nel corso del XXI Convegno Special Olympics Lazio al Palazzo dei Congressi di Roma. Federico Badessi è un giovane con autismo che gli comporta enormi difficoltà di comunicazione. Nonostante ciò, Federico si è diplomato in arti figurative e grafica ed è un esperto grafico digitale; è anche un Atleta Special Olympics. Il suo sport è il nuoto che pratica con passione e determinazione tale da essersi conquistato, nel 2019, la partecipazione nel Team Italia ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics ad Abu Dhabi.Per questo motivo, l’ESA, Luca Parmitano e Federico non guadagneranno dalle vendite che andranno devolute, invece, a Special Olympics Italia, segnatamente alla Campagna Adotta un Campione per prossimi Giochi Mondiali Estivi Special Olympics, Berlino 2023.