Vega-C, istituita una commissione indipendente per indagare

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 18:13

Dopo il fallimento della missione: "Tutti devono cooperare"

Milano, 21 dic. (askanews) – Dopo il fallimento della missione di lancio Vega-C Arianspace ed Esa hanno deciso di nominare una commissione d’inchiesta indipendente per indagare sulle cause che hanno portato alla perdita di pressione nel secondo modulo, lo Zefiro 40. Alla commissione è chiesto – si legge in una nota dell’Agenzia Spaziale Europea – di accertare le cause del fallimento e definire le misure necessarie per ripristinare la capacità di volo del vettore Vega-C.Nel corso di un briefing stampa tenutosi in Guyana francese, Esa e le società coinvolte nel progetto hanno ribadito la necessità di cooperare tutti insieme, per “reagire, perché l’Europa ha bisogno del suo lanciatore”.Avio, dal canto suo, si è assunta la piena responsabilità di quanto accaduto e ha ribadito che “sosterremo la commissione con qualsiasi informazione e seguiremo scrupolosamente le loro indicazione per poter tornare al lancio di Vega-C”.