Il satellite Meteosat ha mandato il segnale sulla Terra

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 00:50

Dopo il lancio su Ariane 5 conferma il buon funzionamento

Milano, 14 dic. (askanews) – Il satellite Meteosat Third Generation Imager, destinato a rivoluzionare le previsioni meteorologiche a breve termine in Europa, è decollato su un razzo Ariane 5 alle 21:30 CET (17:30 ora locale di Kourou) del 13 dicembre dallo spazioporto europeo della Guyana francese. La separazione è avvenuta dopo 34 minuti e il segnale di MTG-I1 è stato ricevuto dalla stazione di terra di Malindi in Kenya, confermando il buon funzionamento del satellite.