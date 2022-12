E’ decollato Ariane 5 col satellite di terza generazione Meteosat

Martedì 13 dicembre 2022 - 22:01

Dallo spazioporto europeo in Guyana francese alle 21.30

Milano, 13 dic. (askanews) – E’ decollato dalla base dello Spazioporto europeo nella Guyana francese, Ariane 5 con il primo satellite Meteosat di terza generazione, Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1), il primo di una nuova generazione di satelliti che fornisce informazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, per le previsioni meteorologiche e per il monitoraggio del clima.Il satellite trasporta due strumenti completamente nuovi, ovvero il primo Lightning Imager d’Europa e un Flexible Combined Imager. Una volta in orbita, questo satellite all’avanguardia rafforzerà ulteriormente la leadership europea nel campo delle previsioni meteorologiche.Frutto della partnership di lunga data tra l’Esa (Agenzia spaziale europea) e l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), progettato e costruito da un consorzio di oltre 100 partner industriali europei sotto la guida di Thales Alenia Space, MTG costituisce un esempio perfetto dell’eccellenza tecnologica europea.