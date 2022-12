Spazio, accordo Esa-Arianespace per 5 satelliti Sentinel con Vega C

Mercoledì 7 dicembre 2022 - 18:07

Lancio previsto tra il 2024 e il 2026

Roma, 7 dic. (askanews) – E’ stato firmato, nella sede Esa in Italia a Frascati, un contratto tra l’Esa e Arianespace per il lancio di 5 satelliti Sentinelle Copernicus su razzi Vega-C dallo spazioporto europeo della Guyana francese. Il lancio è previsto tra il 2024 e il 2026.Il contratto – riferisce una nota dell’Esa – non solo segna un’importante pietra miliare nella continuità delle missioni Sentinel e del programma Copernicus dell’Unione Europea, ma anche l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio.Copernicus è il più grande fornitore di dati di osservazione della Terra al mondo – e la chiave del successo del programma è la suite di missioni satellitari Sentinel sviluppata dall’ESA.