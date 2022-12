Spazio, Pasquali (Leonardo): Meteosat TG con grande contributo italiano

Lunedì 5 dicembre 2022 - 12:39

Da noi contributo rilevante

Fucino (L’Aquila), 5 dic. (askanews) – Il satellite Meteosat Third Generation Imager, presentato questa mattina nel Centro Spaziale del Fucino e che sarà lanciato il 13 dicembre dalla Guyana francese, “porta con sé una grande capacità innovativa nel settore della meteorologia. C’è una grande aspettativa perché siamo certi che darà una spinta notevole per i prossimi vent’anni”. Lo ha detto Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio.“E’ una realizzazione europea di grande valore in cui c’è un grande contributo italiano”, ha aggiunto. “Come Leonardo abbiamo dato un contributo molto rilevante, il satellite Mtg-1 è stato realizzato da Thales Alenia Space e Leonardo ha realizzato il ‘cacciatore di fulmini’, il Lightning imager, strumento strategico del satellite”.