Spazio, P.Civile:con Meteosat TG migliora previsione eventi calamitosi

Lunedì 5 dicembre 2022 - 12:45

Per prevenire tragedie come Marche e Ischia

Fucino (L’Aquila), 5 dic. (askanews) – Eventi avversi come quelli avvenuti nelle Marche e a Ischia “non erano prevedibili e non saranno prevedibile”. Tuttavia, con il satellite Meteosat Third Generation Imager, il primo di nuova generazione che fornisce informazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, “speriamo che ci siano le condizioni in questa tecnologia di aumentare la capacità di previsione a breve termine”. Lo ha detto Silvia Puca, del Dipartimento della Protezione Civile, intervenendo alla conferenza stampa di prensentazione di Meteosat TG, dal Centro Spaziale del Fucino.“I modelli hanno capacità di previsione molto variabili – ha spiegato – una cosa è prevederlo a 12-24 ore, un’altra a breve termini, 3-5 ore. Queste informazioni, con MTG, avranno la possibilità di aiutare ad aumentare la capacità di previsione di eventi come quelli delle Marche”, ha concluso.