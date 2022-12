Spazio, Cheli (Esa): grazie a satelliti meteo benefici per 61 mld annui

Lunedì 5 dicembre 2022 - 12:21

In Europa il 95% dei 40 milioni di osservazioni vengono dai satelliti

Fucino (L’Aquila), 5 dic. (askanews) – Il lancio di Meteosat Third Generation Imager-1, il primo satellite di nuova generazione che fornisce informazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, per le previsioni meteorologiche e per il monitoraggio del clima, “porterà una grande valore economico. E’ di 61 miliardi di euro all’anno, a livello dell’Unione europea, il beneficio che arriva dall’utilizzo dei satelliti sul meteo”. Lo ha annunciato Simonetta Cheli, Direttore Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea, nel corso della conferenza stampa di presentazione del lancio del primo satellite Meteosat TG, al Centro spaziale del Fucino di Telespazio.“Oggi in Europa – ha aggiunto Cheli – il 95% dei 40 milioni di osservazioni processate ogni giorno nel campo della meteorologia vengono dai satelliti, c’è un margine del 64% di miglioramento delle previsioni meteo”.